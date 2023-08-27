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「蜘蛛人」情侶 做公益曬恩愛 傳好事近了

記者陳建嘉／綜合報導
辛蒂亞(右)與湯姆霍蘭德(左)已經有了共同計畫未來的打算。(路透資料照片)
辛蒂亞(右)與湯姆霍蘭德(左)已經有了共同計畫未來的打算。(路透資料照片)

湯姆霍蘭德（Tom Holland）、辛蒂亞（Zendaya）因為合作「蜘蛛人」（Spider-Man）系列而交往，更傳出彼此已經越來越認真，甚至計畫訂婚，近期受到演員工會罷工影響，兩人沒有戲約，一同前往加州奧克蘭市出席慈善活動，與貧民區的小孩們一起打籃球，即便湯姆強調自己不會打籃球，仍小秀運球技巧，辛蒂亞也在旁全程錄影紀錄。

湯姆、辛蒂亞自從2017年首次合作「蜘蛛人：返校日」（Spider-Man: Homecoming）就傳出曖昧，初期面對外界猜測時皆不正面回應，直到2年前，才終於高調認愛，隨後傳出他們已有結婚打算，湯姆甚至還前往英國探望辛蒂亞的爸媽。

最近演員工會罷工，好萊塢明星們配合工會，不得參與任何片商工作，湯姆暫無新片約，辛蒂亞主演「挑戰者」（Challengers）、「沙丘：第二部」（Dune：Part Two）都延期至明年上映，他們於是將心力轉往公益活動，這次更是首次一起公開出席非電影的活動，證明兩人情誼深厚，無論做什麼都要一起。

辛蒂亞本月接受美國版「ELLE」訪問，提到感情觀，表明自己不在意公開私生活，「我也是一個普通人，過我想要的生活，愛我想要的人」，通篇訪問雖未提到湯姆，但她常在IG上與男友大方互動，已用行動證明兩人愛得火熱。

罷工 蜘蛛人 加州

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