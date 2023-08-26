和川普一樣…這些大明星當年也留下監獄照

大衛鮑伊1976年在紐約州舉行演唱會期間，因吸食大麻被捕，因而在羅徹斯特（Rochester）警局留下檔案照。（取材自羅徹斯特警局）

前總統川普被控試圖推翻2020年總統大選喬治亞州的結果，日前赴富爾頓郡監獄 自首，並因官員堅持而拍下監獄照，不僅是第一位拍下監獄照的前總統，也讓他加入了另外曾拍下監獄照的名人行列。多名名人曾在美國留下獄中經典檔案照，包括英國影星休葛蘭（Hugh Grant）、樂壇天王麥克傑克森（Michael Jackson）等。

休葛蘭 涉召妓

英國影星休葛蘭1995年正踏上成為好萊塢明星之路，還跟伊莉莎白．赫莉在約會，卻因在洛杉磯日落大道召妓被洛杉磯警方逮捕，監獄照顯示他聳著肩膀跟一臉難為情，擺明是「我到底著了什麼魔？」

休葛蘭1995年拍下的監獄「大頭照」（取材自Los Angeles County Sheriff's Department）

麥克傑克森 涉性侵

流行天王麥克傑克森2003年被控性侵一名19歲男童，在聖巴巴拉警局留下檔案照。警方發現麥克傑克森可能遭到案中男童的父親勒索，以及其母聲稱他從未接觸過男童後，2005年撤銷所有指控。

麥克傑克森2003年被控性侵，在聖巴巴拉警局拍下檔案照。（取材自聖巴巴拉警局）

大衛鮑伊 疑吸大麻

英國搖滾巨星大衛鮑伊（David Bowie）1976年在紐約舉行演唱會，回酒店後因吸食大麻被捕，因而在羅徹斯特（Rochester）警局留下了「倩影」。他在法院為自己作無罪辯護，之後離開美國，指控也跟著撤回。

尼克諾特 危險駕駛

金球獎影帝尼克諾特（Nick Nolte）2002年因危險駕駛在加州馬利布被警方逮補與登記入獄，看起來就像一直睡在路邊。檔案照裡的他留著一頭油膩的亂髮、眼神茫然跟一種不修邊幅的模樣，和10年前獲「時人」（People）雜誌評選為「全球最性感男人」時有著天壤之別。

詹姆斯布朗 傳家暴

靈魂樂歌手詹姆斯布朗（James Brown）2004年因涉嫌家暴在南卡羅萊納州被捕時，檔案照裡的他看上起簡直就是個野人。或許有人借了他一把梳子，詹姆斯布朗在警方隔天發布的新版照片則有顯得好一點。

芭莉絲希爾頓 涉持毒

希爾頓飯店集團繼承人之一暨電視實境秀明星芭莉絲希爾頓（Paris Hilton）2010年因持有古柯鹼而被拉斯維加斯警方逮捕，但警方發布照片就可見到這位超有錢名媛似乎沒受到當前麻煩的影響，而她最後只被判1年緩刑及社區服務。

芭莉絲希爾頓於2010年在美國獄中拍下的照片。（取材自Las Vegas police）

珍芳達 因襲警

同時身兼演員與活動人士雙重身分的珍芳達（Jane Fonda）1970年因襲擊警員的罪名而遭到逮捕，而她也利用拍攝監獄照時擺出了挑戰的姿態，就像她在當時發起的同一場反越戰抗議一樣舉起了拳頭，還繼續在個人網站銷售印有這張檔案照的運動衫、T恤和咖啡杯。