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11年前主演2大片皆慘賠 泰勒基奇「只遺憾我沒做好」

記者陳建嘉／即時報導
泰勒基奇曾在2012年推出「異星戰場：強卡特戰記」、「超級戰艦」2部大片，皆以慘賠收場。（圖：迪士尼提供）
泰勒基奇曾在2012年推出「異星戰場：強卡特戰記」、「超級戰艦」2部大片，皆以慘賠收場。（圖：迪士尼提供）

現年已經42歲的泰勒基奇，曾因主演熱門影集「勝利之光」走紅，更在2012年雀屏中選，一連主演迪士尼大片「異星戰場：強卡特戰記」、環球影業科幻戰爭片「超級戰艦」，無奈電影評價、票房都不出色，更讓他此後再也沒有主演大片的機會，時隔多年，他依舊不後悔，更曾在「綜藝報」訪問時重提「強卡特」，「老實說，我不認為這是失敗，我對此有美好的回憶」。

泰勒基奇主演「異星戰場：強卡特戰記」成本2.5億美金，全球總票房2.81億美金，「超級戰艦」成本2.2億美金，全球票房則是3.13億美金，即便是因為電影本身評價不佳、撞檔票房強片「復仇者聯盟」，但事後好萊塢片商多半認為是他的銀幕魅力不足，此後多演配角或是非主流電影，而他在這段期間更從洛杉磯搬回老家蒙大拿州，繼續為退伍士兵的心靈創傷做出貢獻。

這2部大片的黯然收場，當年曾引起不小話題，11年過去之後，泰勒再度被問及此事，受訪時強調他仍很喜歡「強卡特」，也聽聞在串流平台上引起不錯迴響，去年接受「Screen Rant」訪問時提到一點都不後悔，「無論如何，我沒有任何惡意，我學到很多，而且在個人體驗、職業上都有了很大的進步，雖然當時真的很痛苦，但回想起來，我不會想改變任何事情」，表示唯一的遺憾應該是自己沒有演得很好，更提到自己有看過「強卡特戰記2」的劇本，故事充滿情感，也提到第一集主要是介紹世界觀、角色結構，續集才是真正的傑作，「我知道第2集劇本太棒了，我們必須先打好基礎，才能在第2集正式起飛」，雖然不明說，但他也清楚在電影當年慘賠收場後，續集早就不可能開拍，但他依舊表示對這部電影的喜愛。

迪士尼 復仇者聯盟 蒙大拿州

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