湯姆克魯斯砸錢賣命 不甘心票房竟輸給打扮美美的「芭比」

湯姆克魯斯被傳對於對手影片賣座到擠壓他片子生機，內心並不太舒服。（歐新社資料照片）

拚死拚活賣命，比不過人家打扮美美的搞笑？湯姆克魯斯 （Tom Cruise）在疫情3年間，砸了大錢、費盡千辛萬苦拍完「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One），結果上映後竟然在美國被觀眾冷落，連帶世界各地反應亦不若預期，更被幾個月前沒人看好能賣贏「不」片的「Barbie芭比 」（Barbie）打得落花流水。英國「太陽報」報導，包括湯姆克魯斯在內的「不」片工作人員，想到這件事，肚子裡都有一把火，只是不便發出來。

在暑假檔還沒開跑前，「不可能的任務：致命清算 第一章」被各方看好將是最熱賣的巨片之一，「Barbie芭比」則沒有太多人能確保會大賣，再加上另一部大片「奧本海默 」（Oppenheimer）同檔對打，被預期會互相削弱，連湯姆克魯斯都主動發布和「不」片導演克里斯多夫麥奎里（Christopher McQuarrie）「亮票」表示，「芭比」和「奧本海默」都挺、都買票去看的圖文，以為這樣是展現娛樂圈大哥的風度，鼓勵大家共存共榮，而不是惡性競爭，結果這兩部片真的攜手共創空前佳績，代價卻是「不」片的賣座暴跌，觀眾都跑去看另外兩部大片，反而有可能光靠戲院收入會賠大錢。