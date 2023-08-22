我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港餐廳不能付現金？台女星被店家高姿態拒絕

不顧日本漁民反對 福島核汙水確定24日起排海

布蘭妮回憶錄不因婚變刪改 老公非重點 家人才該害怕？

記者蘇詠智／即時報導
「The Woman in Me」是布蘭妮今年的重量級力作。(取材自Amazon)
「The Woman in Me」是布蘭妮今年的重量級力作。(取材自Amazon)

話題女王「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）近日又因一年兩個月的婚姻即將結束而受到各方矚目，其實她已安排10月下旬要推出自己與寫手合作的新書「The Woman in Me」，外界都好奇她會在書裡抖出什麼驚天秘密，早先已有傳她的兩位舊情人賈斯汀(Justin Timberlake)、柯林法洛(Colin Farrell)緊張的要命，還派律師想了解有無不光彩的內容，而現在布蘭妮與老公山姆（Sam Asghari）將要談離婚，也有人好奇書的內容是否需要再做修改，「紐約郵報」八卦版的說法卻是「根本不用，也不會改」。

原來「The Woman in Me」據稱對於布蘭妮紊亂的感情生活，並沒有深入挖掘，山姆雖然也被她寫進書裡，卻不是重點，她主要想講的是她的事業和那長達13年被父親監管的人生，換言之，她視若仇敵的家人們，包括她最恨的爸爸與小妹，恐怕才需要擔心，因為從她的嘴巴來講他們，想必不會有什麼好話。

雖然布蘭妮目前還未脫離婚變的風暴，「The Woman in Me」出書計畫照舊，出版社除了不改書的內容外，所有造勢、宣傳手筆也不會縮水，放話這本書的推出將是「今年出版業的大事」，可想而知，布蘭妮的真情告白肯定勁爆。

布蘭妮對家人充滿怨氣，可能會在新書大爆他們的黑料。(取材自Instagram)
布蘭妮對家人充滿怨氣，可能會在新書大爆他們的黑料。(取材自Instagram)
布蘭妮（左）與山姆雖然鬧離婚，他在她新書中的內容不會被刪改。(取材自Instag...
布蘭妮（左）與山姆雖然鬧離婚，他在她新書中的內容不會被刪改。(取材自Instagram)

八卦

上一則

「步步驚心」承歡格格獲北京電影學院錄取 美貌激似林青霞

延伸閱讀

布蘭妮又脫光了 上身赤裸「床上劈腿」回應離婚夫

布蘭妮又脫光了 上身赤裸「床上劈腿」回應離婚夫
被指家暴、出軌 布蘭妮首談婚變：到底關外人屁事？

被指家暴、出軌 布蘭妮首談婚變：到底關外人屁事？
布蘭妮終於開口談婚變：到底關誰屁事？

布蘭妮終於開口談婚變：到底關誰屁事？
布蘭妮遭控家暴、偷吃毀婚姻 蠻不在乎還想回歌壇

布蘭妮遭控家暴、偷吃毀婚姻 蠻不在乎還想回歌壇

熱門新聞

「虎膽妙算」影集是賣座大片系列的原型。（摘自imdb）

「不可能任務」北美失利 阿湯改變心意 再回去變影集？

2023-08-18 11:32
楊坤早前就曾吐槽過「好聲音」沒戲了。(取材自微博)

才遭刀郎新歌暗諷…楊坤口碑反轉 只因痛批好聲音「沒戲了」

2023-08-20 21:58
Betty杯緹的嗓音被網友稱讚。圖／時大音樂提供

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

2023-08-16 16:11
瓊瑤（左）在古巨基的攙扶下入場準備欣賞演唱會。圖／讀者提供

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

2023-08-19 11:42
金星砲轟「中國好聲音」節目組「惡有惡報」，是大陸演藝圈首位替李玟發聲的大咖藝人。(取材自微博)

金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖

2023-08-19 21:41
李玟控訴節目方不公平。(截自噓！星聞)

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

2023-08-20 10:46

超人氣

更多 >
閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人
6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋

6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋
WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永遠無法超越美國

WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永遠無法超越美國
延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤

延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤
爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？

爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？