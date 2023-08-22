布蘭妮回憶錄不因婚變刪改 老公非重點 家人才該害怕？

「The Woman in Me」是布蘭妮今年的重量級力作。(取材自Amazon)

話題女王「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）近日又因一年兩個月的婚姻即將結束而受到各方矚目，其實她已安排10月下旬要推出自己與寫手合作的新書「The Woman in Me」，外界都好奇她會在書裡抖出什麼驚天秘密，早先已有傳她的兩位舊情人賈斯汀(Justin Timberlake)、柯林法洛(Colin Farrell)緊張的要命，還派律師想了解有無不光彩的內容，而現在布蘭妮與老公山姆（Sam Asghari）將要談離婚，也有人好奇書的內容是否需要再做修改，「紐約郵報」八卦 版的說法卻是「根本不用，也不會改」。

原來「The Woman in Me」據稱對於布蘭妮紊亂的感情生活，並沒有深入挖掘，山姆雖然也被她寫進書裡，卻不是重點，她主要想講的是她的事業和那長達13年被父親監管的人生，換言之，她視若仇敵的家人們，包括她最恨的爸爸與小妹，恐怕才需要擔心，因為從她的嘴巴來講他們，想必不會有什麼好話。