魅力難檔…泰勒絲出席婚禮預演 粉絲爭睹癱瘓交通

泰勒絲當紅，創下許多讓人歎為觀止的紀錄。（路透資料照片）

樂壇公主泰勒絲（Taylor Swift）受到樂迷瘋狂崇拜，並不是新聞，而粉絲對她的迷戀可以到何種程度？才真教人歎為觀止。日前她出席音樂圈友人傑克安多夫（Jack Antonoff）和「妳是我今生的新娘」（Four weddings and a funeral）女主角安蒂麥道威爾（Andie MacDowell）女兒瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）的婚禮預演晚宴，竟然引來大批樂迷爭睹丰采，為了她特地守在餐館對街，造成路上大擁擠、交通打結，還必須有警員來維持秩序。

傑克安多夫與瑪格麗特庫利應該才是婚禮相關活動的主角，哪知道觀禮來賓泰勒絲一出現，馬上反客為主，就算她並無意要來搶鋒頭，一切行為都低調，依然無法不引人注目。曾經幫泰勒絲製作過葛萊美 得獎專輯的傑克，在音樂界的其他紅星朋友像是拉娜德芮（Lana Del Rey）等也在這場婚禮預演晚宴上出現，瑪格麗特的演員好友像是查寧塔圖（Channing Tatum）、柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）等也都到了，或許是因眾星雲集，引來的圍觀者就更多，也不能都怪泰勒絲的粉絲太熱情。