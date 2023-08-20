我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女足世界盃／西班牙首奪冠 1比0擊退英格蘭

自從攜帶重力彈簧刀、折疊小刀合法化 紐約持刀傷人案激增26%

席琳狄翁病情嚴重？消失公眾眼前快600天 傳言滿天飛

記者蘇詠智／即時報導
席琳狄翁減少公開活動後，不時傳出重病消息。（路透資料照片）
席琳狄翁減少公開活動後，不時傳出重病消息。（路透資料照片）

曾經紅極一時、唱片銷量全球超過2億張的天后席琳狄翁（Céline Dion），因罹患「僵硬人症候群（Stiff Person Syndrome）」，無法再像以往演唱，被迫在家養病，原先排定的演出也都暫時取消，正當歌迷希望她能能早日康復、回歸舞台時，專門報導明星與名人八卦的「國家詢問報」（National Enquirer），卻語不驚人死不休，稱她因為病情太嚴重，站都站不穩，恐將就此退出歌壇，再也無法重現昔日的天籟美聲。

「國家詢問報」稱席琳已經快要600天沒有出現在公眾眼前，因為她現在常常會跌倒，也很容易抽搐到無法忍受，尤其一些大的聲音就能夠引發她的痙攣，然後被影響到又摔倒，她已經變得駝背，也因肌肉的抽搐承受很多的痛苦，這種狀況絕對沒辦法再辦演唱會。

席琳狄翁被傳因為病情太重，恐不會再公開演出。（路透資料照片）
席琳狄翁被傳因為病情太重，恐不會再公開演出。（路透資料照片）

早先席琳的姊姊克勞黛（Claudette）接受訪問時表示她的病還是沒有藥可以醫，但她很聽從醫生的指示，期盼能夠恢復健康，另一位姊姊琳達（Linda）也已搬到她家中隨時照料，雖然克勞黛認為保持希望與樂觀對她很重要，「國家詢問報」卻稱這些情況不容外界樂觀，歌迷要做好「她再也不會公開演唱」的最壞打算。

肌肉 八卦

上一則

莎莉賽隆不諱言老了 蜜雪兒菲佛曬素顏照 被讚老得優雅

下一則

黃曉明豪宅內景曝光 客廳超大 滿櫃子紫砂壺

延伸閱讀

席琳狄翁因罕病在家休養 親姊曝目前無藥可醫

席琳狄翁因罕病在家休養 親姊曝目前無藥可醫
席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫
12B03租客（七）

12B03租客（七）
12B03租客（一）

12B03租客（一）

熱門新聞

「虎膽妙算」影集是賣座大片系列的原型。（摘自imdb）

「不可能任務」北美失利 阿湯改變心意 再回去變影集？

2023-08-18 11:32
李玟(左)生前痛訴遭Bruce嫌「難伺候」。 (本報系資料照)

李玟丈夫爆外遇3年 洋妞小三正面辣照流出

2023-08-13 16:42
Betty杯緹的嗓音被網友稱讚。圖／時大音樂提供

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

2023-08-16 16:11
影帝梁朝偉（左）與劉嘉玲是演藝圈銀色夫妻。（取材自微博）

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

2023-08-12 20:06
官方近日公布了一張「封神第二部」概念設計圖。(取材自微博)

「封神第一部」票房破20億 網友喊話導演：續集快開工

2023-08-14 07:00
李玟疑似被「中國好聲音」節目組欺負。(圖／摘自微博)

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

2023-08-17 10:18

超人氣

更多 >
瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣
德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術
金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖

金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖
美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏

美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏
颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水

颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水