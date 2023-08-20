被指家暴、出軌 布蘭妮首談婚變：到底關外人屁事？

布蘭妮（左）與山姆要離婚，接下來財產如何分配受到矚目。（路透資料照片）

話題不斷的布蘭妮（Britney Spears），近日又因為婚變成為各方熱議的焦點，針對八卦 刊物傳她出軌、會莫名其妙對丈夫山姆阿沙里（Sam Asghari）動粗才導致山姆主動提離婚，她再也不想忍耐，終於在社群網站 上發表心聲，也對紅粉佳人（P!NK）、奧妲薇亞史賓賽(Octavia Spencer) 等人表示支持她，表達感激。

布蘭妮自稱：「雖然我不打算解釋，因為到底關誰屁事，但我真的不想再忍受這些痛苦了！」她形容自己像是心電感應般的收到很多消息，尤其朋友們對她的鼓勵，她的心差點要融化，真的十分感謝。她在社群網站上看起來似乎很堅強、沒事，但跟真正的現實有很大的差距，她覺得外界也早都知道是這樣。

她寫道：「我也很想表達我的情緒或是掉眼淚，可是不知為何，我總是必須把自己的弱點藏起來，我如果不是我爸爸眼中的堅強戰士，就會被送到別的地方去修理或是看醫生接受治療，但那反而是我最需要我家人的時候。你們應該給我要無條件的愛，而不是顧及某些情況之下才愛，所以我會盡可能的堅強，事實上我覺得自己這點做得很好。總之，祝大家有美好的一天，也別忘了微笑。」

曾以「姊妹」（The Help）獲得奧斯卡 最佳女配角的奧妲薇亞史賓賽，早在布蘭妮當初開心宣布山姆向她求婚前，就留言回應：「記得要他簽婚前協議。」果然這協議內容據稱對布蘭妮有利，她在婚禮前的所有收入都可以被保護，只是美國媒體取得由山姆遞送的離婚申請中，他有要求每月收到贍養費，顯然會是布蘭妮與他離婚戰接下來的攻防重點。「紐約郵報」八卦版報導，布蘭妮不僅不想給山姆錢，連兩隻狗也不想留給他，很怕會被迫和毛小孩們分開。

目前除了在籌備新專輯外，布蘭妮也要在10月推出新書「The Woman In Me」，各方期待她在書裡揭露過去的戀愛真相，律師卻擔心書中內容被山姆拿來當成對付她的工具。