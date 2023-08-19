長相有變 被懷疑整形？莎莉賽隆反嗆：我只是老了

莎莉賽隆被懷疑整形，表示自己不過就是年紀大了。（路透資料照片）

從南非 到好萊塢 發展的莎莉賽隆，一直是觀眾心目中的大美人，後來也粉碎花瓶形象，變成眾所公認的演技派。雖然她的演出邀約不斷，從商業動作片到小品文藝片都有搶眼的表現，卻也難逃美女的宿命：被懷疑為了留住青春美貌而動整形手術。她說道：「他們一副好像是，她到底對自己的臉做了什麼？我的態度是，喂，我只不過就是老了。這不代表我把自己整壞了，只是事情的真相就是這樣。」

莎莉賽隆今年也48歲了，即將邁向50大關，當然不可能還維持20多歲時的亮麗，臉上會少了膠原蛋白，眼角冒出魚尾紋，都是難以避免的，但她希望能老得自然，也沒有對於年歲增長感到傷感。只不過她也不得不承認，身體的代謝能力到底是不像年輕的時候了，她27歲的時候拍「女魔頭」，幾乎一下子就減掉10幾公斤，可是4年前為了「厭世媽咪日記」而增胖，卻怎麼也減不下來。

莎莉賽隆的演技受到各方肯定。(取材自imdb)

她回憶那時急得打電話給醫師：「糟了，我快死了，我怎麼都沒有辦法減掉那些體重？」醫師回答：「妳已經過了40歲了，身體代謝就是沒辦法像過去一樣。」她接受事實，決定以後再也不會為了拍戲任意增胖，現在已經沒辦法再這樣了。