我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭城市遭俄飛彈攻擊致7死 劇院遭擊中畫面曝光

餐廳、機場、加油站等…這5個地方 避免使用提款卡

不可能的任務票房失利 傳要回歸小螢幕

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯「不可能的任務：致命清算 第一章」北美票房不如預期。（路透資料照片）
湯姆克魯斯「不可能的任務：致命清算 第一章」北美票房不如預期。（路透資料照片）

「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）北美票房失利，湯姆克魯斯（Tom Cruise）對此系列的想法也大改變？據傳Paramount+將籌備新版影集，他擔任製作人，不確定是否在影集中亮相。「不」片原本就脫胎自「虎膽妙算」（Mission: Impossible）影集，現在可能又要回歸小螢幕。

湯姆克魯斯在「不可能的任務III」（Mission: Impossible III）北美票房陷入谷底後，一度好幾年未推出新續集，第四集還安排傑瑞米雷納（Jeremy Renner）的角色加入，預留可能接班、成為新一代要角的伏筆，結果第四集叫好叫座、北美賣座飆破2億美元，湯姆克魯斯就繼續穩坐當家主角的位置。

在「不可能的任務：致命清算 第一章」北美上映前，湯姆克魯斯一度透露想拍這系列到80歳，而今美國賣座失利，他有可能對這系列的未來再做新的考量。其實不少美國賣座諜報大片，如「魔鬼大帝：真實謊言」（True Lies）、「史密斯任務」（Mr. & Mrs. Smith）等，都有改編成影集版，「不可能的任務」系列本就是小螢幕影集衍生而來，再度回到小螢幕也是非常合理。

但「虎膽妙算」是團體合作的形式，「不可能的任務」（Mission: Impossible）變成湯姆克魯斯扮演的伊森掛帥，倘若再回去成為影集，有可能風格也要再改，且新人挑大梁比湯姆克魯斯自製自演的機率大很多。

湯姆克魯斯

上一則

韓韶禧曬親妹照片 高冷氣質如複製貼上

下一則

70歲曾志偉傳開刀 曾寶儀證實：裝支架 手術很順利

延伸閱讀

「不可能任務」北美失利 阿湯改變心意 再回去變影集？

「不可能任務」北美失利 阿湯改變心意 再回去變影集？
17歲蘇蕊長大了 比爸爸湯姆克魯斯還高

17歲蘇蕊長大了 比爸爸湯姆克魯斯還高
湯姆克魯斯女兒長大了 蘇蕊比爸爸還高？基因補強更優良

湯姆克魯斯女兒長大了 蘇蕊比爸爸還高？基因補強更優良
舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

熱門新聞

「虎膽妙算」影集是賣座大片系列的原型。（摘自imdb）

「不可能任務」北美失利 阿湯改變心意 再回去變影集？

2023-08-18 11:32
李玟(左)生前痛訴遭Bruce嫌「難伺候」。 (本報系資料照)

李玟丈夫爆外遇3年 洋妞小三正面辣照流出

2023-08-13 16:42
Betty杯緹的嗓音被網友稱讚。圖／時大音樂提供

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

2023-08-16 16:11
影帝梁朝偉（左）與劉嘉玲是演藝圈銀色夫妻。（取材自微博）

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

2023-08-12 20:06
官方近日公布了一張「封神第二部」概念設計圖。(取材自微博)

「封神第一部」票房破20億 網友喊話導演：續集快開工

2023-08-14 07:00
李玟疑似被「中國好聲音」節目組欺負。(圖／摘自微博)

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

2023-08-17 10:18

超人氣

更多 >
哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手
國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高
摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股
富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家
南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢

南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢