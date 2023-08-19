不可能的任務票房失利 傳要回歸小螢幕

湯姆克魯斯「不可能的任務：致命清算 第一章」北美票房不如預期。（路透資料照片）

「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）北美票房失利，湯姆克魯斯 （Tom Cruise）對此系列的想法也大改變？據傳Paramount+將籌備新版影集，他擔任製作人，不確定是否在影集中亮相。「不」片原本就脫胎自「虎膽妙算」（Mission: Impossible）影集，現在可能又要回歸小螢幕。

湯姆克魯斯在「不可能的任務III」（Mission: Impossible III）北美票房陷入谷底後，一度好幾年未推出新續集，第四集還安排傑瑞米雷納（Jeremy Renner）的角色加入，預留可能接班、成為新一代要角的伏筆，結果第四集叫好叫座、北美賣座飆破2億美元，湯姆克魯斯就繼續穩坐當家主角的位置。

在「不可能的任務：致命清算 第一章」北美上映前，湯姆克魯斯一度透露想拍這系列到80歳，而今美國賣座失利，他有可能對這系列的未來再做新的考量。其實不少美國賣座諜報大片，如「魔鬼大帝：真實謊言」（True Lies）、「史密斯任務」（Mr. & Mrs. Smith）等，都有改編成影集版，「不可能的任務」系列本就是小螢幕影集衍生而來，再度回到小螢幕也是非常合理。

但「虎膽妙算」是團體合作的形式，「不可能的任務」（Mission: Impossible）變成湯姆克魯斯扮演的伊森掛帥，倘若再回去成為影集，有可能風格也要再改，且新人挑大梁比湯姆克魯斯自製自演的機率大很多。