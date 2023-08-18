3度離婚？ 布蘭妮出軌又打人 老公不忍了

布蘭妮(左)與山姆阿斯加利去年6月低調結婚，近日意外傳出婚變。（取材自Instagram）

小甜甜布蘭妮（Britney Spears）去年6月與小12歲的健身 教練山姆阿斯加利（Sam Asghari）甜蜜結婚，雖是梅開三度，不過外媒傳出這段婚姻已經畫下句點，會突然離婚的主因，竟是布蘭妮被爆出婚內出軌，被老公抓包後堅持不認，讓山姆負氣離家，至於真相為何，雙方發言人都未回應此事。

有消息來源指是山姆看到布蘭妮與工作人員的性愛畫面，還宣稱她要另一位人員拍攝她裸體的影片，他才會忍無可忍，堅持要離婚。

有不少網友發現，布蘭妮近日鮮少與山姆互動，日前貼出與經紀人熱舞的影片，更被眼尖網友發現沒戴婚戒，另有網友發現山姆最近也忙碌健身工作，同樣未戴婚戒，讓婚變傳聞在網路上傳得沸沸揚揚。英媒「每日郵報」則指出，布蘭妮性格高調，喜愛貼出性感照裸露身材，對外交友圈也依舊複雜，更有知名人士透露，布蘭妮酒醉時會對山姆拳打腳踢，讓山姆忍無可忍，雙方才決議分道揚鑣。

布蘭妮是流行樂天后，身家遠比山姆豐厚，估計約為6000萬美元，據悉這次更請來好萊塢 一流的「夢幻律師團隊」，就是怕自己的財產被山姆分走，種種舉動讓山姆更加心灰意冷。

布蘭妮過往曾有三段婚姻，2004年1月3日和從小一起長大的傑森亞歷山大（Jason Alexander）結婚，這段婚姻僅兩天就離婚，當時曾引起軒然大波；同年年底則嫁給舞者凱文費德蘭（Kevin Federline），育有兩個小孩，但也在2007年分手；去年6月底和健身教練山姆再度步入禮堂，沒想到才過一年，這段婚姻又傳出悲劇收場。