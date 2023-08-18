戴假鼻扮已故猶太音樂大師 布萊德利庫柏挨批

布萊德利庫柏在新片扮演已故音樂大師伯恩斯坦。（取材自IMDb）

美國男星布萊德利庫柏（Bradley Cooper）在新片扮演已故音樂大師伯恩斯坦（Leonard Bernstein），劇中戴假鼻的扮相卻掀起加深猶太 人刻板印象的批評聲浪。伯恩斯坦的家屬為此出面，向布萊德利庫柏表達支持。

中央社引述法新社報導，曾入圍 奧斯卡金像獎的布萊德利庫柏，在「大師風華：真愛樂章」（Maestro）中身兼編劇、導演和主角三職，前導預告本周在Netflix曝光後卻引來批評聲浪。

批評人士認為，布萊德利庫柏劇中靠戴上假鼻來飾演伯恩斯坦，其刻意加工的外型誇大對猶太人的刻板印象。批評人士認為，扮成「猶太臉」的做法與本身不是非裔、卻故意把臉塗黑假裝「黑人臉」來搶角色的演員無異。甚至有人質疑，諸如布萊德利庫柏這些非猶太演員，是否適合扮演猶太角色。

然而，伯恩斯坦的三名子女表示，他們認為布萊德利庫柏透過「化妝方式」，以加強自己與伯恩斯坦神似度的做法，「毫無不妥」。伯恩斯坦的子女在社群媒體發文說，「父親正巧有個又大又漂亮的鼻子。我們也敢肯定，父親也不會（對布萊德利庫柏的扮相）有意見。」

伯恩斯坦是猶太裔烏克蘭移民之子，雖已於1990年過世，但依舊是史上最知名作曲家和指揮家之一，生前曾擔任紐約愛樂音樂總監，作品包括百老匯音樂劇「西城故事」（West Side Story）。

「大師風華：真愛樂章」預計下月在威尼斯影展首映。布萊德利庫柏已經表明，由於好萊塢演員罷工 行動未歇，他將不出席首映會。罷工影響下，工會演員不得宣傳新片。