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布蘭妮老公傳驚見她與工作人員性愛畫面 才怒提離婚

記者蘇詠智／即時報導
布蘭妮（左）與山姆被傳在一起的6年之間，不時大吵，她還對他動粗。(取材自IG)
布蘭妮（左）與山姆被傳在一起的6年之間，不時大吵，她還對他動粗。(取材自IG)

感情生活風雨不斷的布蘭妮，才被傳和結婚一年的丈夫山姆阿沙里分開，山姆馬上提出要離婚，理由是「無法化解的歧異」。美國娛樂媒體都在挖掘兩人走不下去的主因，之前懷疑是布蘭妮認為山姆出軌，到了讓她沒辦法再忍耐的地步，而專門報導八卦緋聞的TMZ則稱，有消息來源指是山姆看到了布蘭妮與工作人員的性愛畫面，還宣稱她要另一位人員拍攝她裸體的影片，他才會忍無可忍，堅持要離婚。

TMZ報導還稱布蘭妮不但與工作人員之間的火辣關係讓山姆火冒三丈，還曾經莫名其妙地對他動粗，有一次他還躺在床上睡覺，她卻突然大怒、開始打他，讓他也很詫異。在他們交往到結婚的6年之間，山姆常對人抱怨布蘭妮的行為，兩人也曾經吵到需要工作人員介入的情況。

布蘭妮（左）與山姆結婚撐不了一年半就要離異。(取材自IG)
布蘭妮（左）與山姆結婚撐不了一年半就要離異。(取材自IG)

而「紐約郵報」八卦版稱山姆和布蘭妮固然有簽婚前協議，卻打算要脅布蘭妮重新商議離婚後的財產分配，否則他就要亮出讓她顏面掃地的殺傷力強大內容，不過也有消息來源表示山姆與布蘭妮分開也是在平和的氣氛之下，他不會對她做出這樣的行為。

山姆在社群網站上發布的聲明則表示，經過6年對彼此的愛與承諾，他和妻子決定結束這段共同的旅程，但他們還是會關愛、尊重對方，他也希望布蘭妮往後都很好，最後則稱：「壞事難免會發生。」他也知道此時要求外界讓他們留點隱私是不太可能的，只希望每個人包括媒體，在提及此事是能夠友善、再深思熟慮一些。

山姆在離婚宣言中表示會繼續關愛和尊重要分手的妻子。(取材自IG)
山姆在離婚宣言中表示會繼續關愛和尊重要分手的妻子。(取材自IG)

八卦 社群網站 隱私

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