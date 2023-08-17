粉紅擊退黑暗 「Barbie芭比」成華納兄弟史上美國票房最高電影

Barbie芭比已成為華納兄弟公司在美國國內票房最高的電影，刷新了2008年黑暗騎士所創下的紀錄。（美聯社）

自7月21日上映以來打破多項票房紀錄電影「Barbie芭比 」，剛剛又改寫了一項紀錄。

這部由葛莉塔潔薇（Greta Gerwig)）執導的芭比娃娃真人版電影，已成為華納兄弟公司（Warner Bros）美國國內票房最高的電影，刷新「黑暗騎士」（The Dark Knight）在2008年所創下的紀錄。截至本周二（16日），Barbie芭比在美國的票房收入已達5.374億美元，超越了由克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）導演的蝙蝠俠大片黑暗騎士的5.36億美元。

華納兄弟探索頻道（Warner Bros. Discovery）17日宣布，Barbie芭比的全球票房也突破了12億美元大關。Comscore資深媒體分析師Paul Dergarabedian對CNN說，經通膨調整後，歷史上只有大約50部影片達成此項里程碑。這部影片也使葛莉塔潔薇成為史上票房最高的電影女導演。

這部浪漫喜劇歌舞片上映首周末，就在美國國內締造了1.55億美元票房的驚人佳績。 儘管上周這股粉紅熱潮有所放緩，但Barbie芭比上周末的票房估計仍達到3,370萬美元，維持其在電影院 的強勢地位。

這部電影的成功有一部分歸功於被稱為「芭比海默」（Barbenheimer）的流行文化現象，藉由Barbie芭比混搭歷史電影「奧本海默 」（Oppenheimer），吸引電影觀眾連續觀看兩部電影來挑戰自己。諷刺的是，奧本海默這部電影也是由克里斯多福諾蘭執導。

Barbie芭比的票房也有望超越環球影業的「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie），該片自4月5日上映以來在美國的票房收入為5.742億美元。