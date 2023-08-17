振奮人心+搞笑無厘頭 「藍甲蟲」首波開出好評

索洛馬里達那飾演的海梅被強迫成為超級英雄「藍甲蟲」。（圖：華納兄弟提供）

DC最新超級英雄電影「藍甲蟲」（Blue Beetle）首波評價出爐，獲得不少正面好評，外媒認為該片充滿情感、振奮人心又與眾不同，不僅超乎想像、有刺激緊張的打鬥，同時卻又搞笑無厘頭，是很新鮮又可愛的起源故事。日前舉辦電影首映會，雖然僅有導演可以到場，演員們必須遵守演員工會罷工 的規定，不過導演安傑爾曼努爾索托（Angel Manuel Soto）仍公開稱讚演員們非常優秀，「他們捍衛自己的權益，他們也是英雄」。

「藍甲蟲」多年來在漫畫中有不同版本，這次以索洛馬里達那（Xolo Mariduena）飾演的青少年「海梅雷耶斯」為主角，海梅大學畢業回家後感到力不從心，因為他知道家族事業逐漸走下坡，而且中產階層化的都更計畫造成他們家付不起房租要搬離，於是他找了工作幫忙家裡，這時意外遇到布魯娜馬爾科辛（Bruna Marquezine）飾演的珍妮，交給他一個速食外帶盒後，永遠改變了他和家人的生活。

速食外帶盒裡裝著是聖甲蟲，本名是「卡基達」，是宇宙古文明創造出來的武器，選擇海梅為其共生宿主。藍甲蟲裝是外星產物，能變出前所未見的武器，胸前能射出強光、防彈、甚至能飛上太空 ，讓海梅見識到自己的能耐，而海梅也被強迫接單，成為超級英雄「藍甲蟲」。

索洛馬里達那認為藍甲蟲這個角色，就像有時人被賦予機會，或是突然扛起某種責任，會感覺自己還沒有準備好、沒有信心能勝任；但他最愛的部分是「藍甲蟲」中的家庭面向，他認為還沒有哪部超級英雄電影深入處理這方面，海梅有時會猶豫不決，而家人就是最強而有力的後盾及支援。