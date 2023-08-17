我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 音檔曝光

布蘭妮婚姻1年玩完？小12歲嫩夫傳怒轟「外遇又說謊」

記者陳建嘉／即時報導
布蘭妮（左）與山姆阿斯加利去年6月低調結婚。(取材自Instagram)
布蘭妮（左）與山姆阿斯加利去年6月低調結婚。(取材自Instagram)

布蘭妮（Britney Spears）的人生總是不斷有戲劇化的意外，她去年6月和小12歲的山姆阿斯加利（Sam Asghari）低調結婚，此為第3次結婚，雖然只請了不到百位賓客，但包括樂壇女王瑪丹娜（Madonna）、茱兒芭莉摩（Drew Barrymore），以及「惡女幫」好姊妹派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）皆有到場，但傳出結婚僅1年多就離婚，原因是小甜甜布蘭妮被老公抓包出軌。

原因是，小甜甜布蘭妮在社群平台貼出與經紀人熱舞的照片，卻被眼尖網友發現沒戴婚戒，加上老公近期也自己做自己的事，並未戴婚戒，讓婚變傳聞在網路上引起轟動，然則英國「每日郵報」報導，提到小甜甜近來被老公抓到偷吃證據，小甜甜卻頻頻否認此事，讓兩人爆發激烈爭吵，山姆氣到分居，一年多的婚姻似乎岌岌可危，只是對於此部分，兩人並未多做回應。

布蘭妮過往曾有3段婚姻，2004年1月3日和從小一起長大的傑森亞歷山大（Jason Alexander）結婚，結果2天後就離婚；2004年10月又與她的伴舞舞者凱文費德蘭(Kevin Federline)結婚，育有兩個小孩，2007年7月離婚；去年6月底和健身教練山姆結婚，不過布蘭妮依舊有許多脫軌行為，據悉讓山姆苦不堪言。

布蘭妮（右）與山姆阿斯加利去年6月低調結婚。(取材自Instagram)
布蘭妮（右）與山姆阿斯加利去年6月低調結婚。(取材自Instagram)

健身 瑪丹娜

上一則

伊能靜曾認「內衣是遮羞布」 生完女兒後驚覺大錯特錯

下一則

賣上海豪宅返台養老 62歲方芳芳凍齡美貌曝光

延伸閱讀

41歲性感魅力 布蘭妮秀煽情鋼管舞 碧昂絲裸體彩繪

41歲性感魅力 布蘭妮秀煽情鋼管舞 碧昂絲裸體彩繪
夏威夷野火狂燒 布蘭妮兩個兒子才搬過去剛好碰上

夏威夷野火狂燒 布蘭妮兩個兒子才搬過去剛好碰上
琳賽蘿涵曬產後真實模樣 網讚：自然美

琳賽蘿涵曬產後真實模樣 網讚：自然美
琳賽蘿涵曬生產後模樣 贏得網友稱讚「真實自然」

琳賽蘿涵曬生產後模樣 贏得網友稱讚「真實自然」

熱門新聞

李玟(左)生前痛訴遭Bruce嫌「難伺候」。 (本報系資料照)

李玟丈夫爆外遇3年 洋妞小三正面辣照流出

2023-08-13 16:42
梁朝偉、程瀟。(取材自Instagram@tonyleung_official、微博@程瀟)

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

2023-08-11 22:05
Betty杯緹的嗓音被網友稱讚。圖／時大音樂提供

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

2023-08-16 16:11
影帝梁朝偉（左）與劉嘉玲是演藝圈銀色夫妻。（取材自微博）

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

2023-08-12 20:06
14歲的知名華裔混血「炫富網紅」透過媒體TMZ發聲，確認她「還活著」。(取自Instagram@Lil Tay)

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

2023-08-10 14:39
官方近日公布了一張「封神第二部」概念設計圖。(取材自微博)

「封神第一部」票房破20億 網友喊話導演：續集快開工

2023-08-14 07:00

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」