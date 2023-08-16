改變世界的搖滾巨星為何沒打算退休？65歲的瑪丹娜這樣說

西洋流行樂「女皇」瑪丹娜。（美聯社）

西洋流行樂「天后」何其多，但「女皇」只有一位，就是瑪丹娜 （Madonna）。8月16日適逢瑪丹娜65周歲生日，最近她傳出身體不適，因「嚴重細菌感染」住院治療，而延後慶祝出道40年的全球巡演，從原訂7月15日啟動延到10月14日，讓全球粉絲很擔心。但這位搖滾巨星在宣布延期時已承諾：「我保證，會儘快回到舞台與你們同在。」

紐約時報報導，瑪丹娜叱咤流行樂壇40年，已成就極少藝人能辦到的事：改變世界。1981年時，問問「瑪丹娜」（Madonna）指什麼，人人會說「聖母瑪利亞」；十年後再問同樣的問題，答案幾乎全指向這位來自密西根、作風大膽前衛的女歌手。這位新瑪丹娜絕不是保守、拘謹、溫柔、平靜、和藹的傳統女性楷模，而是從穿著打扮到言行舉止總是驚世駭俗的顛覆者。

女作家蓋布芮兒在紐時撰文指出，過去40年期間活躍舞台期間，瑪丹娜引起粉絲熱愛，也引來批評者厭惡，堪稱沒別的知名藝人像她這般激起如此激烈的兩極化辯論。

「文化破壞球」打破諸多禁忌

蓋布芮兒形容，瑪丹娜有如一枚「文化破壞球」，在鼓勵女性專心走一條路的時代，她卻勇於多方嘗試，包括表演者、詞曲創作者、製作人、演員、導演、童書作家、繆思等等。瑪丹娜也打破重重社會障礙，運用她的話語和作品挑戰各種偏見，包括性別歧視、貶抑女性、種族歧視 、恐同性戀主義和虛偽，也無懼與音樂工業、好萊塢、塔利班、普亭政權，還是梵蒂岡對立。

由於她是女歌星，批評者通常總是對瑪丹娜的政治聲明嗤之以鼻，認為不過是趁機譁眾取寵罷了。但看在年輕人眼中，來自美國中部中產階級家庭的她隻身到紐約打拚，憑努力再努力勇闖演藝界，勇於打破禁忌、挑戰威權，已為新一代年輕人另闢蹊徑，尤其為年輕女性主義者開門引路。

蓋布芮兒說，瑪丹娜的影響力巨大，與時代背景也有關係。當時正是雷根擔任美國總統初期，是共和黨自1954年後首次掌控參議院，政治右派和宗教右翼勢力抬頭，自以為終於取得實權可逆轉自由派在之前20年對女權、民權和同性戀者權利所做的一切改變。

但是在瑪丹娜活躍的紐約夜總會，例如Danceteria、Roxy、Paradise Garage等地，卻是零歧視之地，性別、種族和多元性無須爭辯，而是被頌讚。「可能性」是代名詞。「幽默」是通關密語。「同心協力」是方法。

怎麼還不退休 ？她曾這麼反問

早在1980年代，瑪丹娜還沒滿30歲時，媒體就開始議論紛紛，猜她何時退休。畢竟，流行樂壇出了名的喜新厭舊，女歌手的演藝壽命賞味期尤其短，所以眾人認定她即將過氣。不料，每十年流逝，同樣的問題總是被提出，且愈來愈尖酸刻薄。2017年接受作家Roxane Gay訪問時，瑪丹娜直言，這就是性別歧視。瑪丹娜反問：「有人會問史蒂芬史匹柏，他為什麼還在拍電影嗎？難道他還不夠成功？」她還說：「有人會當著畢卡索的面問他：『好啦，你80歲了，難道還沒畫夠嗎？』沒人會那麼問。」

瑪丹娜年屆65，還不打算隱退。她職業生涯自始至終挑戰偏見的抗戰也尚未結束。她還有一些話要說。粉絲現在最期待的，是她儘快康復，10月展開「慶祝」（Celebration）巡演，如果她的過往紀錄可作為指引，可期待瑪丹娜將再一次帶給台下觀眾震撼、靈感、挑戰、娛樂，以及啟發。