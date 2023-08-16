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「攻其不備」溫情藏黑幕？主角本尊控「養父母」撒謊

記者蘇詠智／綜合報導
麥可歐爾控告養父母一家侵占他應得的利益，且他們也並不是真的養父母。（美聯社）
麥可歐爾控告養父母一家侵占他應得的利益，且他們也並不是真的養父母。（美聯社）

2009年上映的勵志電影「攻其不備」（The Blind Side）不僅是票房大片，更讓影星珊卓布拉克（Sandra Bullock）贏得奧斯卡最佳女主角獎，但原著主角之一的前國家美式足球聯盟（NFL）球員麥可歐爾（Michael Oher）現在宣稱西恩跟莉莉安杜希夫婦（Sean and Leigh Anne Tuohy）騙了他，西恩跟兒子日前分別受訪時提出反駁，稱他的指控「侮辱」與傷感情。

全球票房破3億美元的「攻其不備」改編自真人實事，描述富裕白人家庭將問題黑人少年收養為自己家人，還讓他成功在美式足球界嶄露頭角、進入大學校隊的感人歷程，然而事隔快14年，主角本尊麥可歐爾卻提出法律文件控訴「養父母」西恩與莉安圖伊根本就沒有收養他，只騙他簽下文件讓他們成為他的監護人，靠著一堆關於他的謊言把他的故事改編成書和電影來發財，然後連分紅都沒有給他目。

「攻其不備」讓扮演白人養母的珊卓布拉克成為奧斯卡最佳女主角。（取材自imdb）
「攻其不備」讓扮演白人養母的珊卓布拉克成為奧斯卡最佳女主角。（取材自imdb）

麥可歐爾控訴，自己一直以為是西恩與莉安的養子，今年2月才發現西恩與莉安跟他簽下的文件，只保證他們成為他的監護人，可以以監護人的身分管理他的相關合約。麥可歐爾宣稱圖伊家的每一個人，包括西恩與莉安的親生孩子，都因為「攻其不備」賺到25萬美元與2.5%的分紅，只有他一分一毫都沒拿到，他要求自己該得到應有的金額，且所謂的「監護人」合約早該在他25歲時透過法院終止。

西恩（左）與莉安圖伊對於養子的控訴感到心痛。（美聯社）
西恩（左）與莉安圖伊對於養子的控訴感到心痛。（美聯社）

對此西恩圖伊解釋，麥可到他們家時已18歲，依法不能被收養，他和妻子只能當他的監護人。至於要他簽下這些條款，是因為美國大學體育協會要求有這個文件，才能讓麥可進入密西西比大學的美式足球隊。他們全家更沒有麥可宣稱的那麼多利潤，只有「攻其不備」這本書的作者將自己所得的一半分給他們，約為1萬4000美元，麥可也有收到這筆錢；若麥可希望終止監護人的合約，他們也願意。

美國媒體大都對此事以顯著篇幅報導，因為「攻其不備」不只當年票房熱賣，觀眾也都相當感動，豈知現實並非如此，當有利益糾葛溫情也會變調，真相實在太殘酷。

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