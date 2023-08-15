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觀影說劇／美片「愛在台北」 穿梭台灣知名地標

記者蘇詠智╱綜合報導
「愛在台北」主角在圓山飯店舉行上流派對。(中央社、Paramount+提供)
「愛在台北」主角在圓山飯店舉行上流派對。(中央社、Paramount+提供)

美國串流媒體Paramount+近日推出前年底、去年初在台北拍攝的青春電影「愛在台北」（直譯），全片揭開神祕面紗後，意外發現除了預告片中露臉的蔣偉文、高伊玲扮演女主角的爸媽外，Janet和湯志偉、謝沛恩、柯素雲、百白等台灣藝人都在片中客串亮相。

「愛在台北」根據邢立美的小說「台北愛之船」改編，主角的遭遇有不少曾是她也有過的體驗，電影主景是淡水的將捷金鬱金香酒店，可是片中女主角在淡水研習營的宿舍夜景，赫然可見地標台北101在對岸佇立，這自然是透過特效合成。

另一個台北著名景點圓山大飯店，則作為男主角之一羅斯巴特勒的角色出席家中長輩主辦的盛大派對會場，圓山的氣派大廳非常符合片中上流社會的奢華氣氛，Janet和湯志偉扮演他的勢利眼長輩。

整部片95分鐘，多聚焦在年輕華僑赴台經歷。

台灣著名的夜市美食當然不會在「愛在台北」缺席，劇組在剝皮寮搭出夜市攤販的景，百白客串演賣芋泥球的老闆娘，和廖艾莉之間語言不太通卻在羅斯巴特勒幫忙下做成生意，臭豆腐、小籠包等也在片中出現。

台北外景除上述地標外，西門町、士林夜市、象山步道、中正紀念堂等也都亮相。參與本片的台灣演員除蔣偉文和高伊玲全都是英語台詞，Janet、謝沛恩、柯素雲都還有一些國語的台詞。

最特別的是李淳，他客串演出一名華僑青年，沒有明顯的情節，時不時在主角身旁出現，對白很少，都是英語，最後在文化節活動上展示了一下棍法，戲分就此結束。

「愛在台北」主角在台北逛夜市。(中央社、Paramount+提供)
「愛在台北」主角在台北逛夜市。(中央社、Paramount+提供)

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