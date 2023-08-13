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「神力女超人」自曝為搶當「壞皇后」 苦練歌喉一個月

記者蘇詠智／綜合報導
當紅大牌如蓋兒加朵，也要試鏡才能爭取到真人版「白雪公主」的演出。（路透資料照片）
當紅大牌如蓋兒加朵，也要試鏡才能爭取到真人版「白雪公主」的演出。（路透資料照片）

迪士尼近年一系列經典卡通真人版，往往在「選角」就引起很大爭議，尤其女主角的膚色變化，更成外界討論重點。原本預計明年推出的真人版「白雪公主」（Snow White），同樣因為這點掀起熱議。

以色列女星蓋兒加朵（Gal Gadot）因演出「玩命關頭」（Fast & Furious）與「神力女超人」（Wonder Woman）系列走紅，被各方視為美的化身，但原來她要爭取到「壞皇后」這角色，也沒有很輕鬆，甚至需要通過試鏡。

蓋兒近日接受訪問，透露「白雪公主」劇組在確定由她演壞皇后前還要她試鏡，不過並非對她的表演能力或是造型等有疑問，而是由於該片是音樂電影，需要了解她的歌喉如何。她也乖乖的把那首歌帶回家苦練一個月，之後在鏡頭前完美唱出那首曲子，劇組把她的歌唱表演拍下來，經過評估才確定由她扮演壞皇后，態度可不馬虎。

而蓋兒笑言，自己回家跟三個女兒表示要演真人版「白雪公主」電影時，6歲的蜜亞以為她要扮演公主，後來她澄清其實是要演壞皇后，年紀最大的女兒竟然回答：「哇，好適合妳喔。」外界都對這部片高度矚目，賣座成績也受到各方的期待。

迪士尼 以色列

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