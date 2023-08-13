俊美精靈變臉皮鬆垮還眼皮下垂 奧蘭多新片「崩壞」了
不是每一位銀幕男神都能締造類似湯姆克魯斯（Tom Cruise）或布萊德彼特（Brad Pitt）的凍齡神話，新片「GT：跨界玩家」（Gran Turismo）即將推出，扮演日產汽車公關行銷部門長官的奧蘭多布魯（Orlando Bloom），卻被嫌「臉皮鬆垮、面部腫大還眼皮下垂」，完全失去年輕時在「魔戒三部曲」裡扮演精靈弓箭手時的俊美容顏，直呼：「男神崩壞」。
其實粉絲都忽略了一件事，奧蘭多布魯今年也已46歲，距離半百已經不遠，本來就不可能像20多歲那樣充滿膠原蛋白，臉上有皺紋、出現歲月的痕跡，都是非常合理。況且他看來還不至於在同年齡之中顯得蒼老，已經算是不太差。他在「GT：跨界玩家」主要也是擔任綠葉，陪襯新秀男主角亞契馬德維(Archie Madekwe)，過於年輕帥氣，也會搶了主角丰采，並不妥當。
過往帥氣逼人的奧蘭多，隨著年歲增長也希望靠演技獲得肯定，在「GT：跨界玩家」他既是扮演公關人員，就得展現三寸不爛之舌，難免誇大而讓人覺得有些「油」，可是正符合角色需求，粉絲們不妨把焦點從他的外表轉移他的演出上，看看經過這麼多年，除了外表上的成熟，演技是否也有長足的進步？
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