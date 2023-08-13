俊美精靈變臉皮鬆垮還眼皮下垂 奧蘭多新片「崩壞」了

奧蘭多布魯在「魔戒三部曲」扮相飄逸俊秀，讓他聲名大噪。(取材自IMDb)

不是每一位銀幕男神都能締造類似湯姆克魯斯 （Tom Cruise）或布萊德彼特 （Brad Pitt）的凍齡神話，新片「GT：跨界玩家」（Gran Turismo）即將推出，扮演日產汽車公關行銷部門長官的奧蘭多布魯（Orlando Bloom），卻被嫌「臉皮鬆垮、面部腫大還眼皮下垂」，完全失去年輕時在「魔戒三部曲」裡扮演精靈弓箭手時的俊美容顏，直呼：「男神崩壞」。

其實粉絲都忽略了一件事，奧蘭多布魯今年也已46歲，距離半百已經不遠，本來就不可能像20多歲那樣充滿膠原蛋白，臉上有皺紋、出現歲月的痕跡，都是非常合理。況且他看來還不至於在同年齡之中顯得蒼老，已經算是不太差。他在「GT：跨界玩家」主要也是擔任綠葉，陪襯新秀男主角亞契馬德維(Archie Madekwe)，過於年輕帥氣，也會搶了主角丰采，並不妥當。