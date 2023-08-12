故鄉夏威夷野火肆虐 傑森摩莫亞心痛

好萊塢男星傑森摩莫亞關心夏威夷山火。（路透）

好萊塢 電影「水行俠」（Aquaman）男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）在他的Instagram帳號上，分享有關夏威夷毛伊島野火的影片與訊息，並且表達心痛。這場火災已奪走數十條人命，並夷平一座歷史小鎮。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，傑森摩莫亞轉發夏威夷族非營利組織Āina Momona的訊息，並寫道：「我們為最近受到毛伊島（Maui）野火影響的朋友和夥伴感到悲痛欲絕。」

傑森摩莫亞出生於夏威夷州 檀香山，父親擁有夏威夷原住民 血統。他還轉發有關協助民眾找尋親友的訊息，也建議民眾目前不要預訂當地的飯店，並分享捐款訊息。

來自Āina Momona的發文寫道：「美國飯店業協會（American Hotel & Lodging Association）和夏威夷飯店聯盟（Hawaii Hotel Alliance）目前正在與夏威夷其他地區的飯店合作，為流離失所的居民提供住宿。以協助生還者為優先要務。」