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芭比玩原爆迷因挨批 日本上映觀眾卻捧場

娛樂新聞組／綜合報導
瑪格羅比主演的「芭比」在日本上映。（路透）
瑪格羅比主演的「芭比」在日本上映。（路透）

好萊塢大片「芭比」（Barbie）近日在日本上映，在此之前，將這部以玩偶為主題的電影和原子彈聯繫起來的「芭比海默」迷因在日本引起軒然大波，使發行商華納兄弟在上映前向日本觀眾致歉。

路透報導，儘管如此，隨著粉絲湧向戲院觀影，由瑪格羅比（Margot Robbie）主演的「芭比」在日本的場次還是迅速售罄。「芭比」的上映時間恰逢日本傳統節日「盂蘭盆節」，也是日本夏季假期的第一天。日本影迷表示，爭議並沒有阻止他們前往電影院觀看。

自7月21日首映以來，「芭比」全球票房已突破10億美元，執導並共同撰寫「芭比」劇本的葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）成為史上首位票房破10億美元的單掛名女性導演。

這部奇幻喜劇電影的成功也得到「奧本海默」（Oppenheimer）的助力，後者講述二戰期間研製原子彈的過程，與「芭比」在同一個周末上映。

但「芭比海默」（Barbenheimer）組合在日本引起反彈，日本於本月稍早才為廣島（Hiroshima）和長崎（Nagasaki）遭受美國原子彈轟炸舉行78周年紀念儀式。

華納兄弟（Warner Bros）的「芭比」行銷帳號曾借重由粉絲製作的迷因宣傳，還在合成瑪格羅比和「奧本海默」主角席尼墨菲（Cillian Murphy）並以原爆作為背景的迷因留言。

日前，有民眾在請願平台Change.org發起了一項連署，要求華納兄弟和發行「奧本海默」的環球影業停止在社群媒體上使用＃芭比海默（#NoBarbenheimer）主題標籤。這個標籤曾登上日本流行趨勢，促使日本華納罕見公開批評母公司美國華納。

好萊塢大片「芭比」已在日本上映。 (路透)
好萊塢大片「芭比」已在日本上映。 (路透)

日本 芭比 奧本海默

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