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專收服男神？泰勒羅素喝完「甜茶」 又傳搭上哈利史泰爾斯

記者蘇詠智／即時報導
泰勒羅素（左）與提摩西夏勒梅曾因合作拍戲傳緋聞。（路透資料照片）
泰勒羅素（左）與提摩西夏勒梅曾因合作拍戲傳緋聞。（路透資料照片）

曾主演「骨肉的總和」(Bones and All)、「密弒遊戲」(Escape Room)等片的女星泰勒羅素(Taylor Russell)，之前曾先後和都演出過「淑女鳥」(Lady Bird)的盧卡斯海吉斯(Lucas Hedges)、提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)傳出緋聞，最近又出現新的感情對象──英國偶像天團「1世代」(One Direction)出身的頭號人氣帥哥哈利史泰爾斯(Harry Styles)。

泰勒羅素不只演藝圈前途看好，緋聞也不少。（路透資料照片）
泰勒羅素不只演藝圈前途看好，緋聞也不少。（路透資料照片）

據英國「每日郵報」報導，泰勒的新戲記者會後派對上，哈利史泰爾斯偷偷現身，兩人不僅互動非常親密，彼此的眼光也只有對方，幾乎管不了旁人，就算口頭上沒認愛，肢體語言已說明了一切。過往哈利在「1世代」中就是人氣最高、最受小女生喜愛的成員，大家各自單飛後，他的行情不降反升，一堆比他年紀大很多的演藝圈女前輩，對他也非常感興趣。去年此時他還在和「別擔心親愛的」(Don't Worry Darling)導演奧莉薇亞懷德(Olivia Wilde)約會中，才不滿一年已經移情泰勒羅素。

哈利史泰爾斯是歐美人氣最旺的小生，感情發展備受矚目。（路透資料照片）
哈利史泰爾斯是歐美人氣最旺的小生，感情發展備受矚目。（路透資料照片）

演藝前途頗受看好的泰勒羅素，曾表示小時候因為自已是黑白混血，被黑人嫌她不夠黑，但白人又覺得她太黑，都不把她當自己人，也因為牙買加裔黑人父親對演藝事業很感興趣卻發展欠佳，搬了十多次家，也習慣出外打工賺生活費，小時候即閱人無數，難怪哈利史泰爾斯、提摩西夏勒梅等紅牌小生，都逃不過她的情網。

哈利 黑人 緋聞

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