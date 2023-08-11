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蓋兒加朵遭打臉？ 「女超人3」爆未定案

記者陳建嘉／綜合報導
蓋兒加朵主演「神力女超人」系列是代表作。（取材自IMDb）
蓋兒加朵主演「神力女超人」系列是代表作。（取材自IMDb）

由於華納與DC影業改朝換代，新任總裁表明之後的全新DC宇宙將會翻新，亨利卡維爾（Henry Cavill）、班艾佛列克（Ben Affleck）確定雙雙退出「超人」（Superman）、「蝙蝠俠」（Batman），其他演員未定，不過蓋兒加朵（Gal Gadot）上個月宣傳新片「攻心諜戰」（Heart of Stone）突然坦言自己會再拍「神力女超人3」（Wonder Woman 3），新任總裁已經同意，不過外媒最新爆料指出，DC影業根本沒點頭定案。

原本以為蓋兒能夠再度飾演「神力女超人」，蓋兒甚至在最新「 Flaunt」雜誌專訪再次聲稱，「我有受邀和新任總裁見面，而他們跟我說的，我現在就可以直接引述，我們值得妳信賴的，我們將會和妳一起開發『神力女超人 3』。我們很喜歡妳扮演的神力女超人，妳沒有什麼好煩惱的」，保證會再拍攝「神力女超人3」。

不過另一權威美媒「綜藝報」跟進報導，華納影業除了「神力女超人」前傳影集「Paradise Lost」確定籌拍之外，並沒有其他計畫，也沒有與蓋兒做出承諾，目前DC正在準備自己想拍的項目，蓋兒的「神力女超人3」並沒有獲得允許，更何況DC影業即將拍攝「超人：傳承」（Superman: Legacy），目前全心全意拍攝該片，「綜藝報」更試圖聯繫蓋兒的經紀公司詢問正確說法，但目前未獲回應。

艾美獎 延至1月中旬舉行

另外，中央社引述法新社報導，好萊塢演員與編劇聯袂罷工仍不見解決跡象，有「電視奧斯卡」之稱的艾美獎（Emmy Awards）主辦單位10日宣布，頒獎典禮從原訂的9月改在明年1月舉行，延後將近4個月。

福斯發言人說：「我們很高興地宣布，第75屆艾美獎將於2024年1月15日周一播出。」

蓋兒加朵主演「神力女超人」系列是代表作。（圖：華納兄弟提供）
蓋兒加朵主演「神力女超人」系列是代表作。（圖：華納兄弟提供）

艾美獎 班艾佛列克 奧斯卡

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