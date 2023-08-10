「勇闖太空」潛入深水 鐵鍊纏身極限逃生

為訓練成為太空人，「勇闖太空」導演兼主演片中進行極限逃生般的魔鬼特訓。（圖：佳映提供）

尼古拉斯吉羅（Nicolas Giraud）首度自編自導自演冒險電影「勇闖太空」，與「法國第一才子」馬修卡索維茲（Mathieu Kassovitz）攜手主演。馬修卡索維茲飾演片中退役太空人 ，扮演主角登太空前的導師。一場深水泳池特訓戲令人印象深刻，身兼主演的導演吉羅親上陣，要在重重鐵鍊及鎖頭纏身之下潛入水中，並得在氧氣耗盡前找出匹配的鑰匙，彷彿極限逃生的情節令人大呼過癮。

法國男星馬修卡索維茲27歲時便以自編自導自演的電影「恨」勇奪坎城影展 最佳導演獎，也曾參演過「第五元素」（The Fifth Element）、「赤色追緝令」（Crimson Rivers）、「艾蜜莉的異想世界」（Le fabuleux destin d'Amelie Poulain）、「慕尼黑」（Munich）等膾炙人口的電影，是法國影壇首屈一指的導演及演員，還有「法國第一才子」美稱。卡索維茲坦言，接演本片全因對「太空」長達20多年的熱情，首次參演太空題材的他說：「我抓住了在大銀幕上成為太空人的機會，能夠假裝進入太空已經很幸運了！」

深諳幕後工作的馬修卡索維茲，在讀完「勇闖太空」劇本後表示驚艷，「太空電影通常像是吸引人的科幻小説，但『勇闖太空』卻是一部基於太空探索的未來，透過現實主義和詳細的方式，講述一位工程師如何實現他的太空夢。」他同樣佩服導演吉羅的勇氣，有著像造火箭上太空一般的瘋狂野心，他笑稱：「美國人若再拍同一部電影，要花費1億美元吧！」

此外，更令卡索維茲興奮的是，由於本片獲得法國航太 公司阿麗亞娜集團ArianeGroup的全力支援，讓他得以在拍攝過程中，實際接觸到來自法國、歐洲、加拿大及美國的太空人，對喜愛太空的他來說格外難得。

馬修卡索維茲在片中飾演一名退役太空人，為了幫助主角吉姆更接近真正太空人，扮演著導師的角色，帶著他進行不少特訓。其中最讓人印象深刻的是一場彷如極限逃生般的魔鬼特訓。在拍攝這場戲時，飾演主角的吉羅親自上陣，被重重的鐵鍊和鎖頭繫住，必須在氧氣耗盡的15分鐘內，從70把鑰匙中找出配對的3把鑰匙開鎖。吉羅解釋這場戲的用意，「真正的太空人接受的訓練比吉姆的更廣泛、更複雜，這是讓他更接近現實的唯一途徑，為了更能體會太空人執行任務時需要應對的壓力狀態，我必須親自體會。」