我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山回去辦公人流增3成 公交車延長線助通勤

厄瓜多總統候選人慘遭「爆頭槍殺」畫面曝光

「尋找甜秘客」席斯托羅德里格斯逝世 享壽81歲

中央社／紐約9日電
美國傳奇歌手席斯托羅德里格斯逝世。（美聯社）
美國傳奇歌手席斯托羅德里格斯逝世。（美聯社）

奧斯卡最佳紀錄片「尋找甜秘客」（Searching for Sugar Man）主角、唱作俱佳的美國傳奇歌手席斯托羅德里格斯（Sixto Rodriguez）昨天逝世，享壽81歲。

法新社和路透社報導，紀念席斯托羅德里格斯的網站今天發表聲明說，席斯托羅德里格斯昨天逝世，但未提到死因。

聲明寫道：「我們向他的女兒珊卓（Sandra）、伊娃（Eva）和黎根（Regan）及所有家屬致上最誠摯的哀悼。」

席斯托羅德里格斯1942年7月10日在底特律（Detroit）一個墨西哥裔家庭出生，平常在組裝線上工作，同時兼差當音樂家。

他於1970年代初期推出兩張專輯「冷酷事實」（Cold Fact）和「來自現實」（Coming From Reality）。「冷酷事實」收錄了他最著名的曲目Sugar Man及I Wonder。

從大多數的指標來看，這兩張專輯在美國表現慘澹，席斯托羅德里格斯後來離開樂壇，在底特律過著平靜的藍領生活。

他在偉恩州立大學（Wayne State University）取得哲學學位，隨後開始踏入政壇，包括競選市長、市議員和州參議員，但全以失敗告終。

席斯托羅德里格斯當時並不知道，他的音樂在整個種族隔離時期的南非和紐西蘭、澳洲廣受歌迷喜愛，特別是Sugar Man一曲。

1979年，他一頭霧水地受邀前往澳洲表演，1981年又重遊舊地。

席斯托羅德里格斯後來表示，他認為這些演出都是「奇妙的僥倖」，看到人們會唱他的歌，他感到疑惑不已。

席斯托羅德里格斯鮮少公開露面，許多歌迷當時甚至聽信謠言，以為他已離開人世。

不過，網際網路改變了他的人生：他的女兒伊娃在網路上發現了紀念父親的網站，歌迷追蹤席斯托羅德里格斯的下落，促成他於1998年在南非成功舉辦了巡迴演唱會。

狂熱歌迷謝格曼（Stephen Segerman）2008年接受「底特律新聞報」（The Detroit News）訪問時表示：「我跟他說，在南非，你比貓王（艾維斯普里斯萊，Elvis Presley）還偉大。」

席斯托羅德里格斯2013年接受「底特律自由報」（Detroit Free Press）訪問時，對自己從臨時工搖身一變成為民謠搖滾明星的際遇感到驚訝。

他說：「我從16歲開始追求音樂，現在已經足足70歲了，所以會有這種事實在相當瘋狂…這是很大的運氣轉折，命運的改變。」

南非 澳洲 墨西哥

上一則

孟耿如手寫字疑曝心聲：「靈魂家人」扮演生命中黑天使

延伸閱讀

泰勒絲洛城登台 帶進3億元消費

泰勒絲洛城登台 帶進3億元消費
女足世界盃／荷蘭宰南非 8強槓上西班牙

女足世界盃／荷蘭宰南非 8強槓上西班牙
女足世界盃／荷蘭2：0南非晉級8強 下一場對決西班牙

女足世界盃／荷蘭2：0南非晉級8強 下一場對決西班牙
洛城首演怕塞車 洛城5000歌迷搭地鐵

洛城首演怕塞車 洛城5000歌迷搭地鐵

熱門新聞

李玟與媽媽及兩位姊姊（右二為李思林）。(圖：取材自微博)

李玟後事告一段落 86歲老母露面「一手拄柺杖一手緊牽女兒」

2023-08-06 02:10
導演王晶(左三)領著眾演員亮相。(取材自微博)

截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…

2023-08-06 08:00
湯姆克魯斯聽聞舊愛離婚，馬上想要復合？（歐新社）

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

2023-08-04 10:10
席琳狄翁由於罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，不得不暫停演唱。（路透資料照片）

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

2023-08-03 23:55
Lil Tay因為在網路上發表一連串用髒話嗆聲的炫富影片爆紅。圖／摘自IG

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

2023-08-09 15:52
網友扒出了疑似羽生結弦老婆的照片。(取材自微博)

羽生結弦結婚老婆是誰？網友挖呀挖 找到短髮的她

2023-08-04 21:45

超人氣

更多 >
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」
紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首

紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首
不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破

不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破
洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品