「尋找甜秘客」席斯托羅德里格斯逝世 享壽81歲

美國傳奇歌手席斯托羅德里格斯逝世。（美聯社）

奧斯卡最佳紀錄片「尋找甜秘客」（Searching for Sugar Man）主角、唱作俱佳的美國傳奇歌手席斯托羅德里格斯（Sixto Rodriguez）昨天逝世，享壽81歲。

法新社和路透社報導，紀念席斯托羅德里格斯的網站今天發表聲明說，席斯托羅德里格斯昨天逝世，但未提到死因。

聲明寫道：「我們向他的女兒珊卓（Sandra）、伊娃（Eva）和黎根（Regan）及所有家屬致上最誠摯的哀悼。」

席斯托羅德里格斯1942年7月10日在底特律（Detroit）一個墨西哥 裔家庭出生，平常在組裝線上工作，同時兼差當音樂家。

他於1970年代初期推出兩張專輯「冷酷事實」（Cold Fact）和「來自現實」（Coming From Reality）。「冷酷事實」收錄了他最著名的曲目Sugar Man及I Wonder。

從大多數的指標來看，這兩張專輯在美國表現慘澹，席斯托羅德里格斯後來離開樂壇，在底特律過著平靜的藍領生活。

他在偉恩州立大學（Wayne State University）取得哲學學位，隨後開始踏入政壇，包括競選市長、市議員和州參議員，但全以失敗告終。

席斯托羅德里格斯當時並不知道，他的音樂在整個種族隔離時期的南非 和紐西蘭、澳洲 廣受歌迷喜愛，特別是Sugar Man一曲。

1979年，他一頭霧水地受邀前往澳洲表演，1981年又重遊舊地。

席斯托羅德里格斯後來表示，他認為這些演出都是「奇妙的僥倖」，看到人們會唱他的歌，他感到疑惑不已。

席斯托羅德里格斯鮮少公開露面，許多歌迷當時甚至聽信謠言，以為他已離開人世。

不過，網際網路改變了他的人生：他的女兒伊娃在網路上發現了紀念父親的網站，歌迷追蹤席斯托羅德里格斯的下落，促成他於1998年在南非成功舉辦了巡迴演唱會。

狂熱歌迷謝格曼（Stephen Segerman）2008年接受「底特律新聞報」（The Detroit News）訪問時表示：「我跟他說，在南非，你比貓王（艾維斯普里斯萊，Elvis Presley）還偉大。」

席斯托羅德里格斯2013年接受「底特律自由報」（Detroit Free Press）訪問時，對自己從臨時工搖身一變成為民謠搖滾明星的際遇感到驚訝。

他說：「我從16歲開始追求音樂，現在已經足足70歲了，所以會有這種事實在相當瘋狂…這是很大的運氣轉折，命運的改變。」