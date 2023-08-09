凱文科斯納控前妻貪財 「死賴豪宅不搬」

68歲好萊塢影星凱文科斯納(左)結束18年的婚姻。(路透資料照片)

曾以「與狼共舞」(Dances with Wolves)、「終極保鑣」(The Bodyguard)紅極一時的凱文科斯納(Kevin Costner)，被小19歲的妻子克莉絲汀邦加納(Christine Baumgathner)主動申請離婚，氣得搬出婚前協議，要她一個月之內搬家，她打死不從。

每日郵報報導，凱文已經付出145萬美元，還包含預付1萬美元的搬家費用、每月3萬的租房補貼，但女方仍不肯搬離豪宅。

報導指出，克莉絲汀之所以不搬家，是因為凱文尚未回應她提出的財務訴求，克莉絲汀的密友更爆料兩人目前的爭產內幕，其實與房子無關，是凱文科斯納想藉離婚羞辱克莉絲汀，讓這段關係徹底撕破臉。

知情人士表示，克莉絲汀非常無奈，還表示如果凱文叫警察趕她出門，她也不會感到驚訝，但為了孩子，克莉絲汀想低調處理，雖然與豪宅藕斷絲連，她也在距原住處20分鐘車程的地方租下一棟高級住宅，包含游泳池、院子和4間臥室，租金 約3萬5美元。

而在這段關係中，凱文指責克莉絲汀在19年的婚姻中昂貴的花費不少，愛買精品，又要花大錢整形。

克莉絲汀則辯稱兩人的三個小孩已經過慣好日子，婚前協議的贍養費根本沒辦法讓他們維持養尊處優的生活，且要在他們住慣的名流社區租房子住，完全不夠用。