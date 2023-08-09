相愛8年如夫妻 珊卓布拉克男友漸凍症去世
影后珊卓布拉克(Sandra Bullock)痛失至愛！與她交往8年、已經像是夫妻的攝影師男友布萊恩藍道(Bryan Randall)，驚傳隱瞞各界在對抗漸凍症（ALS），卻仍回天乏術，享年57歲。他生前與珊卓布拉克都很低調，並沒有太常公開放閃，甚至也選擇不對外透露自己的病情，因而去世消息傳出，各方都感到震驚。
布萊恩藍道擁有自己的公司，主要在兒童與戶外攝影，在成為專職攝影師之前曾經是男模特兒，參與過聖羅蘭、Hugo Boss等品牌活動。他和珊卓布拉克是在她養子路易的生日會上結識，當時他是來幫壽星拍照，卻和孩子的媽看對眼。兩人交往了數個月之後，在珊卓的電影「危機女王」(Our Brand Is Crisis)首映會上正式公開亮相，昭告彼此的戀情。
珊卓布拉克與布萊恩藍道交往這幾年，很少刻意秀恩愛，有傳布萊恩一直想跟她結婚，但她表示，自己不需要一張結婚證書才能成為忠實的伴侶，也稱「已經找到生命中的至愛」，顯然早就認定了布萊恩，無奈布萊恩難敵病魔先一步離世。
在布萊恩去世後，家人發布了聲明，稱他很早就決定對外隱瞞自己罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症，也就是俗稱的「漸凍人症」，他的親友也很小心地幫他守住這個祕密，他們很感謝醫護人員的努力，除了讓他們對於這種疾病有更多的認識，也有的護理師甚至成為他們的室友、犧牲和自己家人共處的時間與他們在一起，他們希望在此哀傷的時刻，外界能尊重他們的隱私。
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