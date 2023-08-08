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曾劈腿搞車震 李小龍舊愛莎朗法洛驚傳過世

記者蘇詠智╱綜合報導
莎朗法洛傳已於今年5月去世，享壽82歲。(取材自IMDb)
莎朗法洛傳已於今年5月去世，享壽82歲。(取材自IMDb)

一代華人巨星李小龍，傳出在女星丁珮家中猝逝，今年剛好是50周年。雖然離世已經半世紀，他的影響力未曾稍減，至今還是華人圈名號響噹噹的經典人物，華人眼中的他是武術宗師，甚至也有哲學大師的地位。

近日美國傳出曾演出「檀島警騎」(Hawaii Five-0)等影集的女星莎朗法洛(Sharon Farrell)，5月中旬於加州橘郡的醫院去世，享壽82歲。她雖然不是華人熟識的紅星，卻曾與李小龍、好萊塢天王史提夫麥昆(Steve McQueen)捲入複雜三角戀，後來她向李小龍專書的作者表示，與史提夫之間是肉慾，李小龍才是她的最愛。

英國每日郵報報導，李小龍與莎朗相識時，已經有家室，當聽聞莎朗和史提夫麥昆在密西西比州拍攝電影時，李小龍出奇不意到現場探班，從她身後捂住她的嘴巴問道：「為什麼不回我電話？妳以為我沒辦法找到妳嗎？」兩人隨後躡手躡腳進入她的休息車親熱。當時莎朗已經和史提夫走在一起，事後也跟李小龍承認了：「我只是利用他來忘掉你，我們不能再這樣了，我很抱歉。」

當年的史提夫是觀眾眼中的「冷酷之王」，而李小龍不但已婚，也尚未大紅，經濟能力遠不及史提夫，她把史提夫當作是生活的保障，諷刺的是，李小龍還曾是史提夫的武術教練。

這種三角關係難持久，莎朗後來他嫁男星約翰鮑耶(Johan Borje)，繼而以離異收場，接著又有另外兩段婚姻，在她曾經最愛的李小龍逝去快滿半世紀後，也走完人生旅程。

李小龍去世50年，在歐美的影響力仍在。(取材自IMDb)
李小龍去世50年，在歐美的影響力仍在。(取材自IMDb)

李小龍 華人 加州

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