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再拖4年才離婚？裘莉被揭小心機

記者蘇詠智╱綜合報導
布萊德彼特（左）與安琪莉娜裘莉被指還要再拖四年才能離成婚。(路透資料照片)
布萊德彼特（左）與安琪莉娜裘莉被指還要再拖四年才能離成婚。(路透資料照片)

好萊塢影星布萊德彼特(Brad Pitt)與安琪莉娜裘莉(Angelina Jolie)的婚變，鬧到現在快七年，已是好萊塢史上糾纏最久、最曠日費時的離婚之一，但根據小布友人的說法，裘莉還想再拖下去。據傳她的目標是，拖到兩人所生的龍鳳胎子女諾克斯(Knox Léon Jolie-Pitt)、薇薇安(Vivienne Marcheline Jolie-Pitt)都滿18歲法定成年，就不用再去吵監護權的問題。

監護權一直是裘莉千方百計要阻攔布萊德彼特的關鍵，他提出父母共同監護，她就是執意只願獨自取得監護權、給他探視權。當外界視她為離婚戰裡的「壞人」、「反派」，她就刻意要把布萊德彼特塑造成會酒醉失控家暴、還會動小孩動粗的人，合理化自己打死不願意跟他分享監護權的原因。

歐美一堆八卦刊物報導過，幾位養子女都站在裘莉這邊，而布裘的親生子女卻沒有外界以為的討厭他，或許因此讓裘莉氣在心裡。她的親生大女兒喜蘿據傳早就勸她趕快放手，兩人各自開始新生活，她仍然不願意。

據傳布裘離婚戰打到現在，布萊德彼特光律師費已經砸了1400萬美元，裘莉付出的恐怕也不會更少；布萊德彼特目前身家仍高達4億2000萬美元，裘莉比他足足少了3億美元，此外，還要花大把錢養小孩，財產銳減不少。

裘莉 布萊德彼特 好萊塢

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