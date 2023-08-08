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老公兩個月前出軌 娜塔莉摘除手上婚戒

記者蘇詠智╱綜合報導
娜塔莉波曼(左)與班傑明米皮傳婚變到現在兩個月，近日在澳洲被拍到手上已沒戴婚戒。(路透資料照片)
娜塔莉波曼(左)與班傑明米皮傳婚變到現在兩個月，近日在澳洲被拍到手上已沒戴婚戒。(路透資料照片)

奧斯卡影后娜塔莉波曼(Natalie Portman)與舞蹈家班傑明米皮(Benjamin Millepied)兩個月前傳11年婚變，近日她現身澳洲支持自己共同成立的女子足球隊，被發現手上已無婚戒，是否已決心要斬斷婚姻？她還沒有發表任何聲明。

娜塔莉波曼與班傑明米皮是在拍攝「黑天鵝」(Black Swan)時結識，片中娜塔莉扮演面對沈重壓力的頂尖舞者，而班傑明除了擔任片子編舞之外，也客串飾演舞劇裡的王子，就這樣與娜塔莉擦出愛的火花，兩人一直被視為「才子佳人」的結合，婚後生了一兒一女，外界都沒預期到他們的婚姻竟也會有危機。

根據歐美八卦刊物報導，班傑明米皮外遇對象卡蜜兒艾蒂安(Camille Étienne)年輕知性，已製作5部環保相關影片，還寫了一本書，班傑明曾和她一起到他的辦公室，兩小時後才各自離開。

據稱娜塔莉去年在拍「五月的你，十二月的她」(May December)時，劇組人員都曉得她的婚姻出狀況，幾乎是公開的秘密。班傑明雖然沒想跟娜塔莉離婚，卻也拋不下卡蜜兒，還被狗仔拍到仍和卡蜜兒有來往。

思考了兩個月的娜塔莉，不知是否已對自己的婚姻做出了決定，但她在澳洲出席活動看來心情不差，似乎沒被婚姻中有第三者給困擾太久。

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