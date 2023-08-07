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情同夫妻…珊卓布拉克交往8年攝影師男友 驚傳漸凍症去世

記者蘇詠智／即時報導
珊卓布拉克痛失交往8年的另一半。（路透資料照片）
珊卓布拉克痛失交往8年的另一半。（路透資料照片）

影壇天后珊卓布拉克（Sandra Bullock）痛失至愛。與她交往8年、已經像是夫妻的攝影師男友布萊恩藍道（Bryan Randall），驚傳隱瞞各界在對抗漸凍症，卻仍回天乏術，享年57歲。他生前與珊卓布拉克都很低調，並沒有太常公開放閃，甚至也選擇不對外透露自己的病情，因而去世的消息傳出，各方都感到震驚。

布萊恩藍道擁有自己的公司，主要在兒童與戶外攝影，在成為專職攝影師之前曾經是男模特兒，參與過聖羅蘭（Saint Laurent）、Hugo Boss等名牌的活動，也曾經登上著名的時尚雜誌。他和珊卓布拉克是在她養子路易的生日會上結識，當時他是來幫壽星拍照，卻和孩子的媽看對眼，交往了數個月之後，兩人一起出席了珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Anniston）和賈斯汀賽洛（Justin Theroux）的婚禮，最後才在珊卓的電影「危機女王」（Our Brand Is Crisis）首映會上正式公開亮相，昭告彼此的戀情。

珊卓布拉克與布萊恩藍道交往這幾年，很少刻意秀恩愛，有傳布萊恩一直想跟她結婚，但她曾經在威爾史密斯（Will Smith）妻子潔達蘋姬（Jada Pinkett-Smith）的談話節目上表示，自己不需要一張結婚證書才能成為忠實的伴侶，也稱「已經找到生命中的至愛」，顯然早就認定了布萊恩。

在布萊恩去世後，家人發布了聲明，稱他很早就決定對外隱瞞自己罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS），也就是俗稱的「漸凍人症」，他的親友也很小心地幫他守住這個秘密，他們很感謝醫護人員的努力，除了讓他們對於這種疾病有更多的認識，也有的護理師甚至成為他們的室友、犧牲和自己家人共處的時間與他們在一起，他們希望在此哀傷的時刻，外界能尊重他們的隱私。

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