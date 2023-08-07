梅根揪好姐妹慶生 看「芭比」不准哈利跟

梅根（中）42歲生日前與哈利吃大餐，身上的服裝走「芭比」風。（取材自Instagram）

瑪格蘿比（Margot Robbie）主演的「Barbie芭比 」（Barbie）是目前全球最紅的大片，世界各地總票房已經要超過10億美元，引爆「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）後的最大賣座狂潮，住在好萊塢附近的蒙特斯托高級社區、又有心要進軍影視製作業英國哈利 王子（Prince Harry）之妻梅根 （Meghan Markle），自然不可能錯過這波流行，她的42歲生日慶祝活動就是和艾倫狄珍妮絲（Ellen Degeneres）的妻子（Portia de Rossi）與幾位好友，一起去聖塔芭芭拉的戲院看「芭比」，總是和她黏在一起的哈利，被留在家裡照顧子女，沒有加入這姐妹們的聚會。

但在生日看片行程之前，梅根仍然與哈利一起出門上義大利菜餐廳吃了頓生日前大餐，那時她身上穿的黑白條紋相間服裝，也是芭比娃娃很經典的造型之一，顯然她已經沉浸在芭比主題的慶生情緒之中。梅根與哈利前陣子比較少同進同出，向來對她如仇敵的幾家英國八卦刊物，猛炒兩人婚變、即將離異的話題，他們的友人曾代為反駁，現在看來，夫妻應該還是好好的，暫時沒有要分手的態勢。

另方面，儘管「Barbie芭比」在全球各地掀起的粉紅熱潮還未退燒，北美票房可望再度奪冠，不過電影公司至今還無法正式宣布乘勝追擊拍續集，因為編導、主角的合約可能都還要等美國演員、編劇工會罷工結束後再重新談。

根據歐美媒體報導，以往在演員合約上都會預留回歸續集演出的條款，偏偏「Barbie芭比」不管身兼製片與女主角的瑪格蘿比、男主角萊恩葛斯林（Ryan Gosling）、導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）、編劇之一諾亞包姆巴赫（Noah Baumbach），都沒有需要再歸隊的合約，除了重新洽談，沒有別的方法能保證他們都回來。

其中萊恩葛斯林的情況很有趣，他最怕演同樣的角色被定型，「Barbie芭比」能否說服他再接續集，各方只能拭目以待。