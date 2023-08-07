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琳賽蘿涵曬產後真實模樣 網讚：自然美

記者蘇詠智／綜合報導
琳賽蘿涵不介意讓還沒恢復標準體態的模樣，在網友眼前公開。（取材自Instagram）
琳賽蘿涵不介意讓還沒恢復標準體態的模樣，在網友眼前公開。（取材自Instagram）

昔日好萊塢3大「惡女」布蘭妮（Britney Spears）、琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）與派瑞絲希爾頓（Paris Hilton），現在全都成了人妻與人母，在公眾眼前也有了新的形象。最晚當媽、半個多月前才生下兒子的琳賽，近日在社群網站上發布自拍照，完全不走其他名人媽媽「產後奇蹟般甩光贅肉」的模式，雖然身形比懷孕前大了好幾號，也沒有減損她眼神中的自信和喜悅，粉絲大讚：「這樣才是最自然的美。」

明星名流當媽媽不簡單，若是沒有很快在產後恢復標準體態，恐怕就要流失大量的粉絲，也會失去廠商的支持，然而進年來愈來愈多人抱怨她們帶給剛生產的女性很大的減肥壓力，讓她們變得裡外不是人。琳賽蘿涵雖然經過事業和形象的高低起伏，目前仍是高知名度、受到矚目的女性，她並不像別人那麼逼迫自己迅速甩肉，呈現自然真實的模樣，反而贏得讚譽，似乎顯示不過度矯飾的真誠，也能被欣賞。

琳賽蘿涵與布蘭妮都是自己生下孩子，只有派瑞絲希爾頓幾經努力，最後仍要靠代理孕母之助才能擁有得來不易的兒子。有趣的是，她和琳賽、布蘭妮的下一代都是男生，還沒有人添女娃。布蘭妮最近才傳出兩個兒子和她的關係冷淡了好一陣子，連他們要和父親搬到夏威夷住，都不想在出發前和她見面、道別，倒是她的前夫凱文費德蘭（Kevin Federline）頗為感激她沒有阻攔孩子們跟他一起離開美國本土，認為她知道怎麼樣做對孩子們最好。

社群網站 夏威夷 好萊塢

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