我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高薪還缺工？石油公司難找年輕工程師的2大原因

存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看

只差2歲 蓋兒再扮神力女超人 亨利被嫌太老？粉絲怒了

記者蘇詠智／即時報導
蓋兒加朵宣告要再扮「神力女超人」，激起部分觀眾的怒火。（路透資料照片）
蓋兒加朵宣告要再扮「神力女超人」，激起部分觀眾的怒火。（路透資料照片）

風雨飄搖的DC英雄片，早先掌舵者詹姆斯岡恩（James Gunn）宣布要全部重啟，因而「超人」要由亨利卡維爾（Henry Cavill）換成年輕一些的大衛柯倫斯韋（David Corenswet），然而近日「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）透露自己還會再拍第3集，正和詹姆斯岡恩合作，點燃了不少影迷的怒火，砲轟詹姆斯要重啟就把演員全部都換掉，不要半調子，特別蓋兒今年38歲、比亨利只小兩歲，如果亨利被認為「太老」，她也沒有年輕到哪。

雖然亨利卡維爾至今在DC漫畫片中只有一部獨挑大樑的「超人：鋼鐵英雄」（Man of Steel），其他都是在英雄合體的影片中亮相，但他的影迷非常死忠，且喊話分貝相當大聲。在整個「超人重新選角」事件中，他們已經表達強烈的不滿，後來勉強說服自己，DC英雄演員要全面更新，不是只有亨利走人，才能夠忍住怒氣，哪知道蓋兒加朵自曝還會留下來，亨利的影迷終於忍不住了，在社群網站上狠批蓋兒為何能被留下來，嫌她並不是個演技夠出色的好演員，為什麼不換成更足以說服觀眾的人選？

有人提出了「年齡」這個論點：「亨利卡維爾40歲，蓋兒加朵38歲，飾演青年蝙蝠俠的羅伯派汀森37歲，詹姆斯岡恩想要一個年輕點的超人，但留下蓋兒加朵，然後羅伯派汀森演的還是菜鳥版蝙蝠俠，到底能不能合理一些？」另一位網友寫道：「我很高興蓋兒加朵要回來演神力女超人，但如果亨利卡維爾回來演超人那就更好了，他才比蓋兒大兩歲，年紀這件事絕對不是藉口」。

面對影迷的不滿，外界也更好奇詹姆斯岡恩讓DC英雄演員大換血，獨留蓋兒加朵，到底葫蘆裡賣啥藥，恐怕只能繼續看下去了。

大衛柯倫斯韋被形容長相神似上一任的「超人」，只是年輕一些。（路透資料照片）
大衛柯倫斯韋被形容長相神似上一任的「超人」，只是年輕一些。（路透資料照片）
亨利卡維爾的影迷不太能接受他被嫌老以至於不能再扮「超人」。（路透資料照片）
亨利卡維爾的影迷不太能接受他被嫌老以至於不能再扮「超人」。（路透資料照片）

社群網站

上一則

TFBOYS十周年蛋糕突倒塌 網驚：3人要解散了…

下一則

劇情涉敏感話題？陳妍希演鄧麗君「二度被撤檔」 冰封5年播不了…

延伸閱讀

蓋兒加朵突證實「神力女超人3」續留DC新宇宙

蓋兒加朵突證實「神力女超人3」續留DC新宇宙
棒球U12世界盃好萌 美轟全壘打 紐西蘭選手也上前擊掌

棒球U12世界盃好萌 美轟全壘打 紐西蘭選手也上前擊掌
遊莎翁故里史特拉福

遊莎翁故里史特拉福
洛杉磯動物園出生 31歲「人瑞級」長頸鹿在德州過世

洛杉磯動物園出生 31歲「人瑞級」長頸鹿在德州過世

熱門新聞

大陸知名歌手韓紅由旁人攙扶，面容憔悴進場。(取材自微博)

眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾

2023-07-31 21:33
李玟與媽媽及兩位姊姊（右二為李思林）。(圖：取材自微博)

李玟後事告一段落 86歲老母露面「一手拄柺杖一手緊牽女兒」

2023-08-06 02:10
席琳狄翁由於罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，不得不暫停演唱。（路透資料照片）

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

2023-08-03 23:55
湯姆克魯斯聽聞舊愛離婚，馬上想要復合？（歐新社）

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

2023-08-04 10:10
「捍衛任務4」由基努李維回歸主演。(MyVideo提供)

甄子丹太強…基努李維與他對打後要求改戲

2023-08-01 11:24
(噓！新聞)

李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」

2023-08-01 01:30

超人氣

更多 >
李玟後事告一段落 86歲老母露面「一手拄柺杖一手緊牽女兒」

李玟後事告一段落 86歲老母露面「一手拄柺杖一手緊牽女兒」
加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門
紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租

紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租
截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…

截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…
WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見