只差2歲 蓋兒再扮神力女超人 亨利被嫌太老？粉絲怒了

蓋兒加朵宣告要再扮「神力女超人」，激起部分觀眾的怒火。（路透資料照片）

風雨飄搖的DC英雄片，早先掌舵者詹姆斯岡恩（James Gunn）宣布要全部重啟，因而「超人」要由亨利卡維爾（Henry Cavill）換成年輕一些的大衛柯倫斯韋（David Corenswet），然而近日「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）透露自己還會再拍第3集，正和詹姆斯岡恩合作，點燃了不少影迷的怒火，砲轟詹姆斯要重啟就把演員全部都換掉，不要半調子，特別蓋兒今年38歲、比亨利只小兩歲，如果亨利被認為「太老」，她也沒有年輕到哪。

雖然亨利卡維爾至今在DC漫畫片中只有一部獨挑大樑的「超人：鋼鐵英雄」（Man of Steel），其他都是在英雄合體的影片中亮相，但他的影迷非常死忠，且喊話分貝相當大聲。在整個「超人重新選角」事件中，他們已經表達強烈的不滿，後來勉強說服自己，DC英雄演員要全面更新，不是只有亨利走人，才能夠忍住怒氣，哪知道蓋兒加朵自曝還會留下來，亨利的影迷終於忍不住了，在社群網站 上狠批蓋兒為何能被留下來，嫌她並不是個演技夠出色的好演員，為什麼不換成更足以說服觀眾的人選？

有人提出了「年齡」這個論點：「亨利卡維爾40歲，蓋兒加朵38歲，飾演青年蝙蝠俠的羅伯派汀森37歲，詹姆斯岡恩想要一個年輕點的超人，但留下蓋兒加朵，然後羅伯派汀森演的還是菜鳥版蝙蝠俠，到底能不能合理一些？」另一位網友寫道：「我很高興蓋兒加朵要回來演神力女超人，但如果亨利卡維爾回來演超人那就更好了，他才比蓋兒大兩歲，年紀這件事絕對不是藉口」。