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芭比全球票房衝破10億美元 創女性導演影史紀錄

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

「芭比」全球票房衝破10億美元 創女性導演影史紀錄

中央社／洛杉磯6日綜合外電報導
華納兄弟出品的「芭比」連續第3週征服北美票房。（華納兄弟提供）
華納兄弟出品的「芭比」連續第3週征服北美票房。（華納兄弟提供）

北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天估計，華納兄弟出品的「芭比」（Barbie）連續第3週征服北美票房，使得這部賣座真人版電影在全球海撈逾10億美元，創女性導演影史上最高票房紀錄。

法新社報導，美國才女葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導、澳洲女星瑪格蘿比（Margot Robbie）和加拿大性感男星萊恩葛斯林（Ryan Gosling）分別飾演芭比和男友肯尼（Ken）的電影「芭比」本週末票房估達5300萬美元，北美票房累計達4億5900萬美元，全球票房更上看10億3000萬美元。

華納兄弟影業公司（Warner Bros. Pictures）高階主管指出，「芭比」不僅成為首部票房破10億美元的女性執導電影，而且比華納兄弟百年歷史上由男性執導的任何電影都更快達成。

這部電影稍早創下今年開映週末最高票房成績。市場研究公司Comscore分析師德葛拉畢迪恩（Paul Dergarabedian）表示，它「成功引起全球各地電影觀眾的興趣，成績極其令人讚嘆」。

上映首週票房次於「芭比」的環球影業（Universal Pictures）出品的「奧本海默」（Oppenheimer），本週票房不敵以史前海中巨獸為主題的華納兄弟新片「巨齒鯊2：海溝深淵」（Meg 2: The Trench）。

「巨齒鯊2：海溝深淵」本週末有3000萬美元進帳。英國知名導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的「奧本海默」則有2870萬美元票房，使得這部電影的全球票房累計達5億5200萬美元。

葛莉塔潔薇（前）以「Barbie芭比」創下影史女導演單獨執導電影的最高票房紀錄。...
葛莉塔潔薇（前）以「Barbie芭比」創下影史女導演單獨執導電影的最高票房紀錄。（華納兄弟提供

芭比 奧本海默 澳洲

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