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裝可憐？飛越比佛利托莉 落魄以車為家

記者蘇詠智／綜合報導
托莉史培林(左二)和丈夫迪恩麥德莫特(右二)傳出婚變。(路透資料照片)
托莉史培林(左二)和丈夫迪恩麥德莫特(右二)傳出婚變。(路透資料照片)

曾經紅極一時的美國偶像劇「飛越比佛利」(Beverly Hills, 90210），主角之一也是製作人艾隆史培林的女兒托莉(tori spelling)驚傳和孩子們住在汽車旅館，之後更以休旅車為家，外界抨擊她的貴婦母親辛蒂不對女兒伸出援手，而「紐約郵報」八卦版稱辛蒂也是看了報導之後才知道托莉變得如此狼狽，卻也有人懷疑托莉是裝可憐，也許正在計畫推出真人秀或是出書。

「飛越比佛利」曾在1990年代掀起美國偶像劇旋風，還紅到亞洲，成為年輕觀眾的話題。劇中一群俊男美女大受歡迎，唯獨托莉被嫌是老爸硬塞進來、顏值輸其他女生一截，不過她身分特殊，地位不動如山，一直演到完結篇。

托莉首段婚姻以失敗收場，現任丈夫迪恩麥德莫特是她的第2任，近來她落魄的以車為家，迪恩卻不見人影，外界懷疑他可能又去了勒戒所，行蹤成謎。也因為再次遭逢婚變，托莉更顯得憔悴，與以往的富家千金模樣相差甚遠。

托莉史培林並非唯一一位情場不順的「飛越比佛利」女主角，戲裡演她好姐妹的金髮美人珍妮葛斯(Jennie Garth)，前兩段婚姻都破裂，和第3任老公也差點就要離婚，她曾與「暮光之城」系列扮演男主角養父的彼得法西奈利生了3個女兒，外型也很登對，仍無緣白首偕老。而首代女一香儂道荷蒂(Shannen Doherty)，則在癌症復發之後又面臨第3任老公出軌的心痛遭遇，氣得主動宣布離婚。

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