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泰勒絲演唱會搶二手票陷阱多 華粉上當

高溫、蟲咬、確診…南韓世界童軍露營「水深火熱」

泰勒絲不忘當年交情 舞台上激動擁抱布萊恩6歲女

娛樂新聞組／綜合報導
泰勒絲擁抱已故NBA球星柯比的三女兒比安卡。（取材自Instagram）
泰勒絲擁抱已故NBA球星柯比的三女兒比安卡。（取材自Instagram）

美國流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)目前正在進行「The Eras Tour」世界巡演。她日前來到洛杉磯，演出過程中，泰勒絲將帽子送給一個6歲小女孩，而她正是已故NBA球星柯比布萊恩（Kobe Bryant）的三女兒比安卡（Bianka Bryant）。貼心一幕讓不少粉絲看了淚目。

據悉，布萊恩曾於2015年受邀當泰勒絲「The 1989 World Tour」嘉賓，兩人除了在台上有精采互動，布萊恩還特別在場館內懸掛起一面寫著「泰勒絲，最佳完售紀錄」的旗幟，當作大禮。而當布萊恩喪生消息傳出後，泰勒絲震驚發文，「我的心都碎了。」可見兩人深厚交情。

而近日，泰勒絲巡演來到洛杉磯，柯比遺孀凡妮莎布萊恩（Vanessa Bryant）除了親臨泰勒絲的演唱會，更帶著令人動容的自製紀念外套到場。

凡妮莎布萊恩在社交平台表示，她將柯比於2015年受邀至泰勒絲演唱會當嘉賓的經典畫面，製作成外套，並帶去泰勒絲演唱會現場，猶如帶著老公的意念一同前往朝聖泰勒絲。

開唱當天，泰勒絲在途中將帽子送給一位6歲女孩，並給她一個大大的擁抱。而這名女孩正是Kobe的三女兒比安卡。演唱會上令人感動的一幕，讓許多粉絲看了流淚。

泰勒絲演唱會所到之處掀起炫風，洛杉磯場不僅票價炒到萬元，連現場停車費也炒到300元。根據娛樂媒體TMZ報導，約50名負責開車在各個城市之間運送演出設備的卡車司機，每人都得到了來自泰勒絲10萬美金獎金。

泰勒絲近日如火如荼進行世界巡演。（美聯社）
泰勒絲近日如火如荼進行世界巡演。（美聯社）

柯比 洛杉磯 NBA

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