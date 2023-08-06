元祖「霹靂嬌娃」世紀合體 賈桂琳、凱蒂像家人一樣

賈桂琳史密斯（左）與凱蒂傑克森再度聚首。（取材自Instagram）

曾經在全球各地帶動話題的「霹靂嬌娃」(Charlie's Angels)，不同年代有不一樣的組合，但在粉絲心目中，最具代表性的仍然是最元祖的凱蒂傑克森（Kate Jackson）、法拉佛西（Farrah Fawcett）與賈桂琳史密斯（Jaclyn Smith），雖然在戲暴紅之後，傳出女主角們戲外沒有戲裡合拍，以至於前後歷經好幾代的組合變化，最初的依然是觀眾最愛。

現年77歲賈桂琳史密斯駐顏有術，和41歲的兒子加斯頓合照還有網友形容是「兄妹」，讓她又開心又不好意思，加斯頓的婚禮上，她當然盛裝出場，雖然不是新娘卻也是各方焦點，她將婚禮的一些畫面發布在社群網站 上，影迷欣喜的注意到，凱蒂傑克森居然到場祝賀，距離上一回與賈桂琳公開合體已經至少14年了，只可惜法拉已經去世，不然元祖首代「霹靂嬌娃」就會到齊。

當年戲播出第一季，金髮亮麗的法拉就大為走紅、出盡風頭，由於機會一大堆，她也很快就無心戀棧，此時就有她與凱蒂不和的傳聞，後來法拉從主角變成偶爾回來客串，換上雪莉賴德加入成為新的要角，稍微和諧了一下，凱蒂最後也離開，由高頭大馬的莎莉海克接棒，莎莉獲得的反應不很理想，戲也就此走下坡，到最後只有賈桂琳是從頭演到尾的一位，因而後續不管是茱兒芭莉摩與卡麥蓉狄亞、劉玉玲的版本，或是更晚的克莉絲汀史都華版，賈桂琳都會回歸客串，成為「霹靂嬌娃」永遠的代表人物。