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紀念原爆前夕 「芭比海默」迷因惹怒日本粉絲

​​娛樂新聞組／綜合報導​
芭比社群官方帳號因採用「芭比海默」迷因行銷手法而在日本引起爭議。（取材自Instagram）
芭比社群官方帳號因採用「芭比海默」迷因行銷手法而在日本引起爭議。（取材自Instagram）

電影「芭比」（Barbie）在日本首映再度受挫，為女主角配音的女星高畑充希抨擊引發爭議的迷因行銷手法，美國駐日大使也因為在網路替電影宣傳遭網友砲轟。

由澳洲女星瑪格羅比（Margot Robbie）主演的「芭比」，最近全球票房衝到8億美元，這在一定程度上受益於「芭比海默」（Barbenheimer）迷因的推波助瀾。由於「芭比」與描述美國原子彈之父的電影「奧本海默」（Oppenheimer）同檔上映，因此出現「芭比海默」的混合詞。

「芭比」製作公司華納兄弟起初靠著粉絲創作的迷因替電影宣傳，這些迷因將瑪格羅比飾演的芭比與席尼墨菲（Cillian Murphy）飾演的奧本海默放在一起，並配上核彈爆炸的畫面。

但這種迷因卻沒有娛樂到日本粉絲，日本幾天後將紀念廣島與長崎原子彈爆炸78周年。

路透報導，抵制芭比海默（#NoBarbenheimer）的主題標籤在網路上瘋傳，促使日本華納罕見公開批評母公司美國華納，美國華納也已向日本觀眾道歉。

高畑充希日前在Instagram發限時動態表示，得知「芭比」靠這種迷因行銷手法宣傳，讓她感到很失望，想過缺席在東京舉辦的首映宣傳活動。芭比將在11日於日本上映。

美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）分享一張他與「芭比」導演會面的照片，但網路上的回應卻很冷淡。

一名網友在舊名為推特（Twitter）、現更名為X的平台上說：「你此時的發文將惹毛許多日本人，讓他們絕對不會看這部電影的決心更加堅定。」

「奧本海默」（Oppenheimer）在日本上映的日期尚未宣布，這部電影描述創造原子彈的過程，但遭批評大致上忽視原子彈在第2次世界大戰尾聲對日本造成的破壞。原子彈徹底摧毀廣島和長崎，並造成20多萬人死亡。

芭比 日本 奧本海默

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