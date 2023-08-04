李奧納多、梅姨、喬治克隆尼好霸氣 捐百萬挺演員罷工

梅莉史翠普、喬治克隆尼、李奧納多狄卡皮歐各捐100萬美元。（取材自Instagram）

好萊塢 演員罷工 至今近三星 期，不少演員包括潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）、劉玉玲已經出席遊行，紐約時報更報導指出，梅莉史翠普（Meryl Streep）、喬治克隆尼（George Clooney）等A咖影星其實都以不同的方式來支持這項行動，目前已經一同捐款，幫助罷工中失去收入的演員同業。

梅莉史翠普、喬治克隆尼、李奧納多狄卡皮歐各捐100萬美元。（取材自Instagram）

提供一般表演人員經濟協助的慈善團體「SAG-AFTRA基金會」表示梅莉史翠普、喬治克隆尼以及李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、麥特戴蒙（Matt Damon）、妮可基嫚（Nicole Kidman）、茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、珍妮佛羅培茲和班艾佛列克（Jennifer Lopez and Ben Affleck）……等人都捐100萬美元，並說服好萊塢其他金字塔頂端的眾星掏腰包共襄盛舉，過去三星期以來已募得超過1500萬美元。

梅莉史翠普、喬治克隆尼、李奧納多狄卡皮歐各捐100萬美元。(路透資料照片)

基金會主席提到是從一開始的巨石強森（Dwayne Johnson）起頭，而後有越來越多大明星共襄盛舉，也說原本就工作不穩定，領取低薪的一般演員們，過得比先前更為艱辛。

CNN則是報導指出，為何演員工會罷工勢在必行，主要是因為表演人員年收入一旦低於到2萬6470美元門檻，就會失去工會健保資格。演員工會表示，他們的訴求是替一般表演者爭取合理工資。演員同時也擔心在無酬勞或允許下，自己肖像被人工智慧技術套用、竄改。

梅莉史翠普在聲明中說：「我記得我在當侍者、清潔工、打字員，甚至失業的日子」。