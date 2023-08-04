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思嘉莉約翰森拍全裸戲 導演下意識遮臉

娛樂新聞組​​／綜合報導​
思嘉莉約翰森與導演魏斯安德森合作「小行星城」，在片中大方獻出全裸鏡頭。（取材自IMDb）
思嘉莉約翰森與導演魏斯安德森合作「小行星城」，在片中大方獻出全裸鏡頭。（取材自IMDb）

鬼才導演魏斯安德森（Wes Anderson），新作「小行星城」（Asteroid City），將於近日上架，「黑寡婦」思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）在片中大方獻出全裸鏡頭，笑說魏斯安德森和一般電影大師不同，在片場非常活躍、開心，過程中透露滿滿的興奮，不過執導裸戲時，她會發現他很不自在，「他會不斷發出清喉嚨的聲音，還會下意識想把臉遮住」。

這次導演魏斯安德森帶著他最愛的「置中美學」，打造一座1955年的虛構沙漠小鎮，故事描述一場紀念西元前三千多年小行星撞地球的天文聚會，因為一位不速之客打亂了原本的安排。人們也因此被困在沙漠小鎮裡、哪裡都不能去。

演出陣容除了思嘉莉約翰森，還包括他的老班底傑森薛茲曼（Jason Schwartzman），以及湯姆漢克斯（Tom Hanks）、瑪格羅比（Margot Robbie）等人。

除了大咖明星讓人目不暇給，本片的敘事手法也相當複雜。電影中有電視，電視主持人又強調這是一個在舞台演出的戲劇。除了影片以標題大分三幕與若干場次，來呈現劇本內容；另有劇作家、導演以及演員們在戲外的愛恨情仇。所以不只有戲中戲，還有戲外戲，對觀眾而言可說是相當燒腦。

這部電影除了有趣，比起前作更具宇宙觀，同時呈現個人向內探索的種種議題，包括各種複雜的關係：家庭、新戀情、父母和孩子、秘密、發現和天才少年等等。

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