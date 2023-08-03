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茱蒂丹契驚傳幾乎失明 熱愛演戲不退休

​​娛樂新聞組／綜合報導​
茱蒂丹契在「007」系列電影曾演過長達17年的「M夫人」。（取材自推特）
茱蒂丹契在「007」系列電影曾演過長達17年的「M夫人」。（取材自推特）

88歲英國女星茱蒂丹契被譽為演技女神，曾榮獲11次英國電影和電視藝術學院獎、2次美國演員工會獎、1次奧斯卡金像獎、2次金球獎與東尼獎，又曾在007系列電影演過長達17年的「M夫人」，還曾演過伊莉莎白、維多莉亞等女王，而她近年片約銳減，原因是在2012年被診斷患有老年性黃斑部病變，視力逐年下降，近期她在片場幾已看不清任何東西，但仍想繼續演戲。

英媒「星期日鏡報」近日報導指出，茱蒂丹契提到自己罹患老年性黃斑部病變，視力已經急速下降，幾乎看不清片場、劇本、書中文字，她無奈表示：「如果戲分較長，就難以繼續拍攝。」而她在近作「貝爾法斯特」（Belfast）、「耶誕魔力響叮噹」（Spirited）戲分雖不多，仍然畫龍點睛，她也表示正在尋求解決方案，像是請朋友幫忙念劇本，並表示「我對無聊有種非理性恐懼」，不輕言退休，並表明要及時行樂。

茱蒂丹契於1999年首次以「莎翁情史」（Shakespeare in Love）的伊莉莎白女王一角獲得提名。在「貝爾法斯特」中，茱蒂丹契飾演小男孩巴弟的奶奶。

茱蒂丹契曾受訪表示，雖然年事已高，但她本人仍熱中演戲，並沒有要放慢腳步甚至放棄的意思，「在我家不會用到『退休』兩個字」。 被視為戲精的她也不吝於稱讚同劇小童星裘德希爾（Jude Hill），說他非常可愛也非常害羞，但又不至於影響他投入角色，有美好、真實又誠懇的一面。

茱蒂丹契81歲的生日禮物，是在右手腕刺下人生第一道刺青：拉丁文「carpe diem」，意即活在當下、及時行樂，時時提醒自己把握時光。

她曾透過刺青、學饒舌、拍抖音等顛覆年齡的舉動，讓內心的熱情火種持續燃燒。

退休 金球獎 奧斯卡

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