挺好萊塢罷工 喬治克隆尼、梅莉史翠普等各捐100萬

喬治克隆尼（右）等大明星各捐100萬美元，挺好萊塢罷工。（路透）

好萊塢 演員罷工 至今近3星期，雖未看到大明星露面，「紐約時報」今天報導指出，梅莉史翠普、喬治克隆尼等A咖影星其實都以不同的方式來支持這項行動。

提供一般表演人員經濟協助的慈善團體「SAG-AFTRA基金會」（SAG-AFTRA Foundation）今天表示，梅莉史翠普（Meryl Streep）、喬治克隆尼（George Clooney）各捐100萬美元，並說服好萊塢其他金字塔頂端的眾星掏腰包共襄盛舉，過去3星期以來已募得超過1500萬美元。

慨捐100萬美元的還包括麥特戴蒙（Matt Damon）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、休傑克曼（Hugh Jackman）、巨石強森（Dwayne Johnson）、妮可基嫚（Nicole Kidman）、茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、歐普拉（Oprah Winfrey），此外還有珍妮佛羅培茲和班艾佛列克（Jennifer Lopez and Ben Affleck）、萊恩雷諾斯和布蕾克萊芙莉（Ryan Reynolds and Blake Lively）兩對明星夫妻檔。

梅莉史翠普在聲明中說，「我記得我在當侍者、清潔工、打字員，甚至失業的日子」。她說：「在這場抗議行動中，我很幸運能夠支持這些長久下去將陷困的人堅持與巨人歌利亞（Goliath）搏鬥。」

喬治克隆尼補充說，他們能有今天「是站在貝蒂戴維斯（Bette Davis）和詹姆斯賈格納（Jimmy Cagney）等人的肩膀上，如今是我們這一代做出回饋的時候了」。

儘管部分演員酬勞豐厚，SAG-AFTRA主席法蘭德瑞雪（Fran Drescher）告訴紐約市議會說，86%的工會成員年薪不到2萬6500美元（新台幣84.5萬元）。美國有線電視新聞網（CNN）報導，表演人員年收入一旦低於到2萬6470美元門檻，就會失去工會健保資格。

演員工會表示，他們的訴求是替一般表演者爭取合理工資，尤其是電影、電視和串流平台的演出者。演員同時也擔心在無酬勞或允許下，自己肖像被人工智慧（AI ）技術套用，或演出遭數位竄改。

法新社報導，演員目前正和編劇聯手罷工，為好萊塢60多年來首見，意味電影拍攝停擺，星光熠熠首映會取消，且由於眾星不得宣傳電視節目，諸如艾美獎等的活動也都延期。

演員和編劇的聯合罷工行動對娛樂產業和加州經濟造成每天數百萬美元的損失。

美國劇作家協會（WGA）5月2日率先針對酬勞和AI威脅問題發動罷工。而上個月，規模更大的「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」（SAG-AFTRA）加入編劇的罷工行列，抗議人士包括奧斯卡得獎影星西恩潘（Sean Penn），藉此升高施壓迪士尼（Disney）、 Netflix等回到談判桌。

就在編劇發動罷工即將屆滿100天之際，傳出好萊塢製片公司本週將與編劇會商，首度針對重啟協商進行討論。

工會今天發電郵給工會成員說，製片公司「今天聯繫WGA，要求這個週五（4日）會面以討論協商事宜」。

「會後取得更多消息後，我們將再通知各位。」

罷工編劇主要訴求是提高酬勞，並自業務蒸蒸日上的串流平台分得更大比例的利潤。製片公司則說，它們必須削減成本以因應經濟壓力。

其他主要的歧異點還包括電視節目愈來愈偏向以更少的編劇在更短的時間內來撰寫劇本，另一爭議點則是製片公司拒絕保證未來不運用AI撰寫劇本。