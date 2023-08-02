布蘭妮狂PO裸照 兩兒尷尬斷聯搬家

布蘭妮沒有阻止兩個兒子搬去夏威夷。(路透資料照片)

人生永遠擺脫不了狗血衝突的「小甜甜」布蘭妮(Britney Spears)，雖然對兩個青春期的兒子愛得很深，卻因為愛發裸照、讓他們非常尷尬，彼此關係也陷入僵局。

她的前夫凱文費德蘭(Kevin Federline)決定帶著一家大小搬到夏威夷 住，他鼓勵兩個兒子在搬離美國本土之前跟媽媽見一面、說再見，孩子們卻沒有任何行動，似乎還在跟媽媽嘔氣。

布蘭妮的兒子們曾和她感情親密，然而她去年在家裡舉辦婚禮、嫁給小男友山姆(Sam Asghari)，兩個兒子都沒到場，後來才知道他們是刻意要避開她，因她的一連串「大解放」PO裸照讓他們覺得超糗、超沒面子。

布蘭妮氣得曾在社群網站 上留言回嗆，認為自己的裸照是展現獨立自主的行為，讓她的自信大提升，不應該被拿來用有色眼鏡來看待，尤其不該是被她曾經關愛備至的兒子們。自此後，母子三人快一年多沒見面，關係深陷谷底。