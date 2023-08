芭比美國官方帳號回覆「芭比海默」引日本網友反彈 日本華納兄弟道歉

電影「芭比 」與「奧本海默 」在同一個周末於美國上映,引發了所謂的「芭比海默」(Barbenheimer)現象。但「芭比」美國官方帳號日前回覆了特徵為原子彈爆炸影像的「芭比海默」迷因圖,讓身為發行商的日本 華納兄弟(Warner Bros Japan)發布了正式的道歉聲明。

BBC報導,日本是僅次於美國和中國的世界第三大電影市場,「芭比」預定於8月11日在日上映,但「#NoBarbenheimer」的標籤在電影首映之前已經在日網成為流行趨勢,因為有些「芭比海默」的迷因圖激怒了日本的社群媒體用戶。

例如,一張迷因圖可見瑪格羅比(Margot Robbie)留了蘑菇雲狀的髮型,「芭比」電影官方帳號則回覆,「這位肯是位造型師」。另一張迷因圖則是奧本海默把芭比扛在肩上穿過燃燒中的城市,「芭比」電影官方帳號回覆了「這將是一個值得銘記的夏天」。

