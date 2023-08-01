芭比美國官方帳號回覆「芭比海默」引日本網友反彈 日本華納兄弟道歉

電影「芭比」與「奧本海默」在同一個周末於美國上映，引發了所謂的「芭比海默」現象。但「芭比」美國官方帳號日前回覆了特徵為原子彈爆炸影像的「芭比海默」迷因圖，讓身為發行商的日本華納兄弟發布了正式的道歉聲明。（美聯社）

電影「芭比 」與「奧本海默 」在同一個周末於美國上映，引發了所謂的「芭比海默」（Barbenheimer）現象。但「芭比」美國官方帳號日前回覆了特徵為原子彈爆炸影像的「芭比海默」迷因圖，讓身為發行商的日本 華納兄弟（Warner Bros Japan）發布了正式的道歉聲明。

BBC報導，日本是僅次於美國和中國的世界第三大電影市場，「芭比」預定於8月11日在日上映，但「#NoBarbenheimer」的標籤在電影首映之前已經在日網成為流行趨勢，因為有些「芭比海默」的迷因圖激怒了日本的社群媒體用戶。

例如，一張迷因圖可見瑪格羅比（Margot Robbie）留了蘑菇雲狀的髮型，「芭比」電影官方帳號則回覆，「這位肯是位造型師」。另一張迷因圖則是奧本海默把芭比扛在肩上穿過燃燒中的城市，「芭比」電影官方帳號回覆了「這將是一個值得銘記的夏天」。

That's great.

This Ken is an absolute stylist.

He can easily impress a lot of people.

He is an amazing talent.

I agree wholeheartedly.



If I didn't have Japanese eyes and didn't know the disaster of nuclear weapons. https://t.co/mFFovHPGIm pic.twitter.com/PQr6ZNi4wZ — かんかん(読書と映画など) (@3I5CHmcAGUHsTMw) August 1, 2023

根據衛報轉述，「芭比」的日本官方推特（最近更名為「X」）帳號31日貼出了道歉聲明，解釋「芭比」與「奧本海默」同時上映，讓海外粉絲推動了同時觀影的運動（#Barbenheime），但這不是官方活動，「我們認為，電影芭比的美國官方帳號對這個粉絲推動活動的反應極為令人遺憾，我們非常重視此事，正要求美國總公司採取適當的行動，我們向因這些考慮不周行為而感到冒犯的人士道歉」。

美國華納兄弟並未立即回應BBC的置評請求，原始回覆後來增加了強調日本原爆歷史背景的社群筆記。但從推特上面的貼文狀況來看，美國官方帳號已經刪掉了引發日本網友不滿的回覆。