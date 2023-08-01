「喵的詐騙集團」 笑翻日舞影展

動畫電影「喵的詐騙集團」以兒童動畫之姿獲選美國日舞影展。（圖：海鵬影業提供）

改編獲獎小說、貓鼠合作使壞的電影「喵的詐騙集團 」（The Amazing Maurice），今年以兒童動畫之姿獲選美國日舞影展，跌破許多影評人眼鏡，更被媒體大讚是繼「料理鼠王」後最可愛的老鼠。

「喵的詐騙集團」改編英國奇幻文學大師泰瑞普萊契（Terry Pratchett）獲卡內基文學獎的作品「貓鼠奇譚」（The Amazing Maurice and His Educated Rodents），創作靈感受格林童話「花衣魔笛手」（Pied Piper of Hamelin）啟發，藉由貓、鼠、人類主角，探尋不同族群間和平共處的可能。

全片描述神奇街貓「莫里斯」有天突發奇想出一個完美賺錢計畫，夥同男孩基斯、老鼠們要聯手詐騙純樸的人們，他們先讓老鼠在小鎮出沒，再請男孩假扮吹笛手驅鼠，用以獲鎮民豐厚報酬。

不過當他們到惡布林茲鎮故技重施時，卻碰上真正的饑荒，發現所有食物都被「鼠王」掠奪，正義感被激發的貓鼠眾，決定找到真正吹笛手的魔笛來拯救人們。

「喵的詐騙集團」幕後團隊也星光熠熠，導演為德國 編導托比格恩柯爾（Toby Genkel），他曾以動畫「諾亞方舟漂流記」（Ooops! Noah Is Gone...）暴紅國際，並邀到「史瑞克」奧斯卡 編劇泰瑞羅西奧（Terry Rossio），以及「料理鼠王」角色設計卡特古德里奇（Carter Goodrich）出馬，讓每個角色都充滿個性、栩栩如生。

配音卡司更請出影集「怪醫豪斯」休羅利（Hugh Laurie）、「龍母」艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）分別擔任「神奇街貓」與「鎮長女兒」，讓導演興奮直呼陣容太「超現實」，並期待在保有原著輕鬆幽默步調，讓全片更適合闔家觀賞。