我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

車禍悲劇 台父子脫離收容所 現身感謝各界捐款

秦剛下台後首次互動 美中外交官員華府會晤觸及兩岸

「喵的詐騙集團」 笑翻日舞影展

娛樂新聞組／綜合報導
動畫電影「喵的詐騙集團」以兒童動畫之姿獲選美國日舞影展。（圖：海鵬影業提供）
動畫電影「喵的詐騙集團」以兒童動畫之姿獲選美國日舞影展。（圖：海鵬影業提供）

改編獲獎小說、貓鼠合作使壞的電影「喵的詐騙集團」（The Amazing Maurice），今年以兒童動畫之姿獲選美國日舞影展，跌破許多影評人眼鏡，更被媒體大讚是繼「料理鼠王」後最可愛的老鼠。

「喵的詐騙集團」改編英國奇幻文學大師泰瑞普萊契（Terry Pratchett）獲卡內基文學獎的作品「貓鼠奇譚」（The Amazing Maurice and His Educated Rodents），創作靈感受格林童話「花衣魔笛手」（Pied Piper of Hamelin）啟發，藉由貓、鼠、人類主角，探尋不同族群間和平共處的可能。

全片描述神奇街貓「莫里斯」有天突發奇想出一個完美賺錢計畫，夥同男孩基斯、老鼠們要聯手詐騙純樸的人們，他們先讓老鼠在小鎮出沒，再請男孩假扮吹笛手驅鼠，用以獲鎮民豐厚報酬。

不過當他們到惡布林茲鎮故技重施時，卻碰上真正的饑荒，發現所有食物都被「鼠王」掠奪，正義感被激發的貓鼠眾，決定找到真正吹笛手的魔笛來拯救人們。

「喵的詐騙集團」幕後團隊也星光熠熠，導演為德國編導托比格恩柯爾（Toby Genkel），他曾以動畫「諾亞方舟漂流記」（Ooops! Noah Is Gone...）暴紅國際，並邀到「史瑞克」奧斯卡編劇泰瑞羅西奧（Terry Rossio），以及「料理鼠王」角色設計卡特古德里奇（Carter Goodrich）出馬，讓每個角色都充滿個性、栩栩如生。

配音卡司更請出影集「怪醫豪斯」休羅利（Hugh Laurie）、「龍母」艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）分別擔任「神奇街貓」與「鎮長女兒」，讓導演興奮直呼陣容太「超現實」，並期待在保有原著輕鬆幽默步調，讓全片更適合闔家觀賞。

詐騙集團 奧斯卡 德國

上一則

陳妍希再扮古裝 甩開嬸味飄仙氣

下一則

韓友人來訪 具俊曄揭大S婚後互動

延伸閱讀

垃圾收集新規上路4個月 罰單翻倍 華埠較多

垃圾收集新規上路4個月 罰單翻倍 華埠較多
中國又有「老鼠」入菜 煮花生裡見鼠頭 網酸：是香料？

中國又有「老鼠」入菜 煮花生裡見鼠頭 網酸：是香料？
舒淇任威尼斯評審 集滿歐洲三大影展

舒淇任威尼斯評審 集滿歐洲三大影展
舒淇成台女星首集滿歐洲3大影展評審 官網介紹卻有玄機

舒淇成台女星首集滿歐洲3大影展評審 官網介紹卻有玄機

熱門新聞

朱寶意(右)去年生日分享了跟吳奇隆的合照。(取材自Instagram)

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

2023-07-27 09:00
楊紫瓊（右）和尚陶德的新婚喜床，布置的很浪漫。圖／摘自IG

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

2023-07-29 12:54
李玟生前在台上總是魅力四射。圖／本報資料照片

李玟告別式流程曝光 老公持續神隱 扶靈驚見大咖天后

2023-07-26 14:18
周潤發。（本報資料照片）

68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」

2023-07-29 08:08
金像獎影后毛舜筠(左)特別自港到台朝聖李心潔演唱會。圖／讀者提供

張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣

2023-07-22 16:40
華語歌壇天后李玟，當年在奧斯卡頒獎典禮上穿的紅旗袍。（取材自微博）

李玟家人赴Bruce住所拿遺物遭阻 揚言報警取回「奧斯卡旗袍」

2023-07-27 00:28

超人氣

更多 >
美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？

美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？
一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿

一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿
華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍
可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌
連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了