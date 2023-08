「喵的詐騙集團」 笑翻日舞影展

動畫電影「喵的詐騙集團」以兒童動畫之姿獲選美國日舞影展。(圖:海鵬影業提供)

改編獲獎小說、貓鼠合作使壞的電影「喵的詐騙集團 」(The Amazing Maurice),今年以兒童動畫之姿獲選美國日舞影展,跌破許多影評人眼鏡,更被媒體大讚是繼「料理鼠王」後最可愛的老鼠。

「喵的詐騙集團」改編英國奇幻文學大師泰瑞普萊契(Terry Pratchett)獲卡內基文學獎的作品「貓鼠奇譚」(The Amazing Maurice and His Educated Rodents),創作靈感受格林童話「花衣魔笛手」(Pied Piper of Hamelin)啟發,藉由貓、鼠、人類主角,探尋不同族群間和平共處的可能。

全片描述神奇街貓「莫里斯」有天突發奇想出一個完美賺錢計畫,夥同男孩基斯、老鼠們要聯手詐騙純樸的人們,他們先讓老鼠在小鎮出沒,再請男孩假扮吹笛手驅鼠,用以獲鎮民豐厚報酬。

不過當他們到惡布林茲鎮故技重施時,卻碰上真正的饑荒,發現所有食物都被「鼠王」掠奪,正義感被激發的貓鼠眾,決定找到真正吹笛手的魔笛來拯救人們。

「喵的詐騙集團」幕後團隊也星光熠熠,導演為德國 編導托比格恩柯爾(Toby Genkel),他曾以動畫「諾亞方舟漂流記」(Ooops! Noah Is Gone...)暴紅國際,並邀到「史瑞克」奧斯卡 編劇泰瑞羅西奧(Terry Rossio),以及「料理鼠王」角色設計卡特古德里奇(Carter Goodrich)出馬,讓每個角色都充滿個性、栩栩如生。

配音卡司更請出影集「怪醫豪斯」休羅利(Hugh Laurie)、「龍母」艾蜜莉亞克拉克(Emilia Clarke)分別擔任「神奇街貓」與「鎮長女兒」,讓導演興奮直呼陣容太「超現實」,並期待在保有原著輕鬆幽默步調,讓全片更適合闔家觀賞。