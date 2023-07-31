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上周才埋葬父親 熱門影集「高校十八禁」男星25歲猝逝

記者蘇詠智／即時報導
安格斯克勞德在「高校十八禁」扮演毒販，從素人變成搶手新星。（取材自IMDb）
安格斯克勞德在「高校十八禁」扮演毒販，從素人變成搶手新星。（取材自IMDb）

HBO近年來最具收視話題、也受到獎項肯定的大戲之一「高校十八禁」（Euphoria），劇中扮演女主角辛蒂亞（Zendaya）毒販好友的男星安格斯克勞德（Angus Cloud），驚傳在加州奧克蘭猝逝，得年25歲。他的家人聲明中透露他上周才埋葬了父親，心裡經歷很大的掙扎，唯一能讓他們安慰的是，他和父親已經團聚，他的父親也是他最好的朋友。聲明中也表示，安格斯從來不隱瞞自己在心理健康上的苦熬，他的家人希望他的離世能夠讓其他也在為精神困擾所苦的人們知道自己並不孤單，而且不應該獨自沉默地面對。

安格斯克勞德曾經受邀在著名時尚雜誌的奧斯卡會後派對現身。（美聯社）
安格斯克勞德曾經受邀在著名時尚雜誌的奧斯卡會後派對現身。（美聯社）

根據「綜藝報」報導，奧克蘭的消防部門接到醫療緊急情況的報案電話，當早上11時半抵達現場時，安格斯克勞德已經死亡，目前他的死因也未公開，但已在偵查中。安格斯克勞德在「高校十八禁」，一開始是把藥物賣給女主角的偏負面角色，然而在女主角勒戒之後，卻對她真的關心，以至於後來不願意再賣毒品給她，得到觀眾的喜愛，到了第二季戲份加重，該季的結尾高潮之一就是他的角色在警方突襲行動中被逮捕。由於安格斯的猝逝，第三季恐怕也必須讓這個角色提早退場，劇迷們都感到不捨與惋惜。

「高校十八禁」安格斯克勞德驚傳猝逝，得年25歲。（美聯社）
「高校十八禁」安格斯克勞德驚傳猝逝，得年25歲。（美聯社）

「好萊塢報導」稱安格斯克勞德是在紐約曼哈頓街頭被發掘來演出「高校十八禁」，從素人一下子成為演員，但他的才華使他從眾家年輕演員中脫穎而出，本來他已經預定要演出一部由最近兩集「驚聲尖叫」（Scream）編導拍攝的怪物電影，也有一些恐怖片的邀約，現在都無法實現。「高校十八禁」的原創人山姆李文遜（Sam Levinson）表示，沒有任何人像安格斯克勞德，他太特別、太有才華也太早離開大家，自己會永遠愛他，也希望上天保佑他的家人。

奧克蘭 加州 曼哈頓

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