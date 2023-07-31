派拉蒙「愛在台北」 台灣街景躍大銀幕

派拉蒙電影公司旗下的串流平台Paramount+即將播映的青春電影「愛在台北」，劇照可見台灣夜市的街景。（圖：Paramount+提供）

在台灣拍攝、講述一群美籍青少年到台北參加夏令營的故事，暢銷小說「台北愛之船」（Loveboat, Taipei）改編的電影8月將在美國串流平台上映。

派拉蒙電影公司旗下的串流平台Paramount+在26日發表了這部新片的預告及海報、劇照。片名不同於小說名稱「台北愛之船」（Loveboat, Taipei），片名為Love in Taipei（愛在台北，暫譯）。

在2分25秒的預告片中，可以見到台北101、夜市、圓山飯店、忠孝東路天橋等台灣街景成了故事背景。預告一開頭，女主角的口白說：「這是寫給一個地方的情書，這個地方現在是我人生一部分。」

美國出生的「一頁台北」導演陳駿霖（Arvin Chen）執導，亞裔演員擔綱片中主要角色，包括女主角廖艾莉（Ashley Liao）、男主角羅斯巴特勒（Ross Butler）。台灣觀眾熟悉的Janet謝怡芬、導演李安之子李淳參與演出。

本片改編自華裔 作家邢立美（Abigail Hing Wen）小說「台北愛之船」，取材曾有數千華裔、台裔學生參與的暑期活動，這些青少年到台灣學習文化，也發展出愛情故事。

據鏡週刊報導，「愛在台北」以台灣為背景，製作公司起初打算去南韓搭景拍攝。熟悉好萊塢運作模式的台裔加拿大 籍製片邊子珉分析：「他們發展出固定的拍片模式，只要在某地拍攝順利，就會再回到當地。例如明明故事發生在亞洲，卻總是在加拿大溫哥華取景。」

以林家花園的一場戲為例，原先劇本以戲劇性手法演繹美國老牌影集「愛之船」（The Love Boat），但出借場地的單位不讓劇組把船放在古蹟內的水池實景拍攝，為此修改台詞和動作，最後先在攝影棚拍，再以特效處理。其他如導演冒出新想法，或演員臨時發生各種變化，都會改劇本因應，增添不確定性。

片商新聞稿指出，這部青少年電影將在8月10日於美國及加拿大的串流平台上映。8月11日在英國和義大利 ，8月25日在拉丁美洲、義大利、德國、瑞士、奧地利和法國可以看得到。南韓及其他地區的首映日期稍後公布。