我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN民調分析：川普當選機率大 回鍋白宮不是白日夢

可口可樂、聯合利華…最大消費品牌狂漲價 Fed傷腦筋

派拉蒙「愛在台北」 台灣街景躍大銀幕

娛樂新聞組／綜合報導
派拉蒙電影公司旗下的串流平台Paramount+即將播映的青春電影「愛在台北」，劇照可見台灣夜市的街景。（圖：Paramount+提供）
派拉蒙電影公司旗下的串流平台Paramount+即將播映的青春電影「愛在台北」，劇照可見台灣夜市的街景。（圖：Paramount+提供）

在台灣拍攝、講述一群美籍青少年到台北參加夏令營的故事，暢銷小說「台北愛之船」（Loveboat, Taipei）改編的電影8月將在美國串流平台上映。

派拉蒙電影公司旗下的串流平台Paramount+在26日發表了這部新片的預告及海報、劇照。片名不同於小說名稱「台北愛之船」（Loveboat, Taipei），片名為Love in Taipei（愛在台北，暫譯）。

在2分25秒的預告片中，可以見到台北101、夜市、圓山飯店、忠孝東路天橋等台灣街景成了故事背景。預告一開頭，女主角的口白說：「這是寫給一個地方的情書，這個地方現在是我人生一部分。」

美國出生的「一頁台北」導演陳駿霖（Arvin Chen）執導，亞裔演員擔綱片中主要角色，包括女主角廖艾莉（Ashley Liao）、男主角羅斯巴特勒（Ross Butler）。台灣觀眾熟悉的Janet謝怡芬、導演李安之子李淳參與演出。

本片改編自華裔作家邢立美（Abigail Hing Wen）小說「台北愛之船」，取材曾有數千華裔、台裔學生參與的暑期活動，這些青少年到台灣學習文化，也發展出愛情故事。

據鏡週刊報導，「愛在台北」以台灣為背景，製作公司起初打算去南韓搭景拍攝。熟悉好萊塢運作模式的台裔加拿大籍製片邊子珉分析：「他們發展出固定的拍片模式，只要在某地拍攝順利，就會再回到當地。例如明明故事發生在亞洲，卻總是在加拿大溫哥華取景。」

以林家花園的一場戲為例，原先劇本以戲劇性手法演繹美國老牌影集「愛之船」（The Love Boat），但出借場地的單位不讓劇組把船放在古蹟內的水池實景拍攝，為此修改台詞和動作，最後先在攝影棚拍，再以特效處理。其他如導演冒出新想法，或演員臨時發生各種變化，都會改劇本因應，增添不確定性。

片商新聞稿指出，這部青少年電影將在8月10日於美國及加拿大的串流平台上映。8月11日在英國和義大利，8月25日在拉丁美洲、義大利、德國、瑞士、奧地利和法國可以看得到。南韓及其他地區的首映日期稍後公布。

加拿大 義大利 華裔

上一則

李玟告別式摯愛確定缺席 富商老公也不來？

下一則

凱特貝琴薩慶50歲 扮兔女郞辣得過火

延伸閱讀

落差大 阿湯哥「捍衛戰士」去年救票房 今年「不可能的任務」恐賠錢

落差大 阿湯哥「捍衛戰士」去年救票房 今年「不可能的任務」恐賠錢
洛縣警局執法攔截非裔少年 女警手槍走火成被告

洛縣警局執法攔截非裔少年 女警手槍走火成被告
台灣街景登好萊塢 「台北愛之船」改編電影8月上映

台灣街景登好萊塢 「台北愛之船」改編電影8月上映
媒體業前景差 短期內難改變

媒體業前景差 短期內難改變

熱門新聞

朱寶意(右)去年生日分享了跟吳奇隆的合照。(取材自Instagram)

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

2023-07-27 09:00
金像獎影后毛舜筠(左)特別自港到台朝聖李心潔演唱會。圖／讀者提供

張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣

2023-07-22 16:40
楊紫瓊（右）和尚陶德的新婚喜床，布置的很浪漫。圖／摘自IG

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

2023-07-29 12:54
47歲的孫幀旻外型保養得宜。圖／摘自IG

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

2023-07-23 12:38
李玟生前在台上總是魅力四射。圖／本報資料照片

李玟告別式流程曝光 老公持續神隱 扶靈驚見大咖天后

2023-07-26 14:18
「不可能的任務：致命清算 第一章」美國上映至今，票房表現不如預期威猛。（取材自imdb）

「不可能任務」不敵芭比、奧本海默 網揭落後關鍵超中肯

2023-07-23 18:14

超人氣

更多 >
逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀
紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」
一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」

一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」
世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友
台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」

台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」